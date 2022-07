Musica, concerti, libri e anche trekking: calendario ricco di eventi in Puglia. Ecco cosa fare

Dal jazz al food, passando per le escursioni. L'offerta della Puglia promette bene anche in questo giovedì - 7 luglio - di eventi. Ecco cosa si può fare.

In evidenza

Questa sera (ore 21) la corte di Palazzo Pesce a Mola di Bari (via Van Westerhout, 24) accoglie “Lybra” insieme alla voce di Serena Fortebraccio e al contrabbasso di Giorgio Vendola. Biglietto intero € 13, ridotto € 10 (under 26), ridottissimo € 5 (under 15). Per info e prenotazioni 393 1340912 – palazzopesce@yahoo.it – www.palazzopescelocationeventi.com.

Bari e provincia

In arrivo un incontro tra “Amici”. Oggi pomeriggio (dalle ore 17 alle ore 20) il Gran Shopping Mongolfiera di Molfetta (via A. Olivetti) si prepara ad ospitare Nunzio Stancampiano e Cristian Stefanelli, concorrenti dell’ultima edizione di “Amici”, lo spettacolo che va alla ricerca di talenti, strutturandosi come una scuola, alla quale partecipa una classe di alunni che aspirano a diventare cantanti o ballerini. I due talentuosi ballerini del famoso show, condotto da Maria De Filippi, abbracceranno la folla di fan nell’attesissimo Meet&Greet.

Sonic Town di Radio jp, la rassegna musicale tra suoni e rumori periferici, torna a mettere musica. La rassegna è pronta a far tremare oggi le pareti dell’ex Macello comunale di Putignano con una serata dedicata al genere underground in collaborazione con I make e grazie al supporto di Cantine Polvanera, Caseificio Palazzo e Cibaria. Al via la serata musicale di stasera alle 21.30 nell’ex macello comunale in Via S. Caterina da Siena.

Oggi a Bari al Seaview food & drinks solo balli e canti tradizionali, dalla pizzica alla tarantella a partire dalle 21. 45 sul lungomare imperatore augusto 14. L’ingresso è libero e la location è generalmente conosciuta come Miramare. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare il numero 3898441323.

Questa sera (ore 21.30), presso l’Artcafè di Casamassima (via Parini, 54), si terrà una straordinaria esperienza live che rievocherà le sensazioni uniche di un concerto dei Coldplay. Ingresso gratuito. Per info e prenotazioni 324 0598196 – 080 9263212.

Brindisi e provincia

Secondo appuntamento questa sera con la rassegna “Il segnalibro – punto di lettura” proposta dalla città di Brindisi in collaborazione con la Feltrinelli point. Questa sera, alle 21, presso l’ex convento delle Scuole Pie, Ginluigi Nuzzi presenta il libro “I predatori (tra noi)” ed. Rizzoli. Ad Ostuni, sempre alle 21, nel chiostro San Francesco Simonetta Gola presenta il libro su Gino Strada.

Oggi e domani, da mattina a sera, Apulia Soundtrack Awards al Castello Dentice di Frasso a Carovigno. Alle 10 masterclass sul tema "Essere un compositore (o un artista) nel mondo d'oggi". Alle 17 masterclass con Jean Michel Bernard, presentazione delle musiche del film "Hugo Cabret" di Martin Scorsese. A seguire proiezioni di fil e dj set.

Lecce e provincia

Nasce “Leuca”, primo lavoro discografico da solista di Rachele Andrioli, cantante, autrice e polistrumentista salentina e una delle artiste più apprezzate della scena della nuova musica popolare italiana. Lo showcase di presentazione del disco, appena uscito per FinisTerre nella programmazione Puglia Sounds Records 2022 della Regione Puglia, è oggi alle 21 presso il Castello Volante di Corigliano d’Otranto (ingresso libero e gratuito).

Proseguono le attività di “Viva - Tante belle cose”, un progetto pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti. Oggi dalle 17 alle 21 nel Castello Volante di Corigliano d’Otranto al via ‘Mpara l’arte, nuovo percorso di falegnameria guidato da Enrico Antonaci di Pause by Ricreeremo, realtà specializzata da 10 anni in progetti di arredo a basso impatto fondati su vintage, recupero e relooking.

Grazie al progetto Esplorando, ogni giovedì, Lido Pineta, in località Fontanelle a Ugento offre escursioni gratuite con le guide ambientali professioniste Emanuela Rossi e Totò Inguscio di Avanguardie, autentici esploratori e conoscitori del territorio. Nell’escursione lungomare, tra dune e pineta, si passeggia per cinque chilometri senza dislivelli, sulla battigia accanto all’acqua cristallina, tra la vegetazione spontanea che preserva le dune dall’erosione, come lo sparto pungente e la gramigna delle spiagge, ammirando i “gigli” di mare e poi all’ombra dei pini, tra storie e aneddoti.

Taranto e provincia

È il giorno di Mak Grgic e Meagan Martin e, a seguire, del Duo Casals. Stasera saliranno sul palco dell’auditorium Alessandro Manzoni (dalle ore 20:45, ingresso libero) per un doppio concerto in occasione dei trent’anni del Festival Internazionale della Chitarra- Città di Mottola. Info: 3476406456.

Si terrà oggi alle ore 19 il quinto appuntamento di “LibrAria”, la prima rassegna di libri arte e immagini della Città di Taranto, con la direzione artistica di Domenico Sellitti. Questo appuntamento di “rEstate in Galleria”, nella galleria comunale del Castello Aragonese, è dedicato alla recente scomparsa del Maestro Claudio De Cuia, Decano emerito dei poeti dialettali e degli studiosi di tradizioni locali, prevede la presentazione dell’edizione a tiratura limitata (100 copie numerate) curata dall’Editore Domenico Sellitti, dal titolo “Taranto e il Mare: archi, vichi, vicoli & postierle, pagliai, sciaie, barche & lampare. Le Xilografie di Claudio De Cuia”, per la collana editoriale L’Arte & La Storia.

Andrea Scanzi, giornalista e scrittore, presenta il suo libro dal titolo “E ti vengo a cercare. Voli imprevedibili ed ascese velocissime di Franco Battiato”, edito da ParerFirst, allo Yachting Club di San Vito nel secondo appuntamento della rassegna “L’Angolo della Conversazione”.

Inizia oggi a Taranto la rassegna “Summer Festival”. Tantissimi appuntamenti, a luglio e agosto, in programma al Mon Rêve che ha organizzato un ricchissimo cartellone con il supporto di Programma Sviluppo. Si comincia stasera con Ondasupernova live band. Uno show unico, un viaggio nei più grandi successi della musica italiana accompagnato da uno spettacolo di luci e scenografia. A seguire il dj set di Antonio Amendola.