Trentadate al via con i Radicanto

Sotto i cieli stellati della Puglia inizia un viaggio particolare che unisce musica, arte e teatro. Da oggi e fino al 30 luglio tutti i Musei, Castelli e Parchi archeologici del Ministero della Cultura – Direzione Regionale Musei Puglia ospiteranno infatti la prima edizione del festival itinerante “Trentadate”.

Nel Castello di Bari i Radicanto in concerto

Il primo appuntamento è oggi alle 20.30 nel Castello Svevo di Bari con il concerto “Alle radici del canto. Viaggio sonoro per mare e altri approdi”. Protagonisti i Radicanto, gruppo formato da Maria Giaquinto (canto e narrazione), Giuseppe De Trizio (chitarra classica e arrangiamenti), Giovanni Chiapparino (fisarmonica) e Francesco De Palma (bendir, riq e cajon). Il titolo è quello omonimo del nuovo cd che festeggia i ventisei anni di attività dei Radicanto. «Questo viaggio sonoro e poetico nasce dalla voglia di esplorare attraverso la forma “canzone” in chiave d’autore e acustica la musica del mediterraneo - si legge nelle note - dal folk meridionale al fado, alla tradizione sefardita, agli echi del Sudamerica». Lo spettacolo andrà poi in scena domani alle 20.30 nel Parco archeologico di Monte Sannace a Gioia del Colle.

Sabato la rassegna arriva a Copertino

Dopodomani la rassegna sbarca nel Salento, nel Castello Angioino di Copertino, con la compagnia Diaghilev che presenta “Lenòr”, spettacolo dedicato a Eleonora de Fonseca Pimentel (interpretata da Nunzia Antonino), poetessa, scrittrice e protagonista nei moti partenopei del 1799 e di quell’effimera repubblica meridionale. Il monologo sarà poi replicato il 22 luglio a Castel del Monte. Domenica 3 luglio, al Museo Archeologico Nazionale “Giuseppe Andreassi” e Parco Archeologico di Egnazia Eskape, spazio a “Io che amo solo te. Le Voci di Genova”, nuovo progetto dedicato al cantautorato genovese della bravissima cantante salentina Serena Spedicato, qui anche nell’inedito ruolo di voce narrante, con i testi originali dello scrittore Osvaldo Piliego e gli arrangiamenti del fisarmonicista Vince Abbracciante, affiancato da Giorgio Vendola (contrabbasso) e Nando Di Modugno (chitarra classica). Il concerto si terrà anche il 17 luglio all’Antiquarium e Parco Archeologico di Canne della Battaglia (Bat).

Il 9 luglio ci saranno due appuntamenti: al Parco Archeologico di Siponto (Manfredonia - Fg), si terrà il concerto Silent - la musica del teatro”, alla Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto andrà invece in scena Teatro Delle Forche “Apparizioni” con testo e regia di Mariano Dammacco. Il 10 luglio al Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle, e il 16 al Castello Svevo di Trani, Ura Teatro porta in scena “Iancu”, progetto dell’attore e autore salentino Fabrizio Saccomanno che racconta una domenica dell’agosto del 1976.

Due spettacoli a Lecce

Saranno due gli spettacoli a Lecce. Il 17 luglio, all’Anfiteatro Romano, protagonista sarà Antonio Tosques 4tet multiform band. Il 23 il Teatro romano ospiterà invece Carmine Padula, il pluripremiato compositore pugliese che torna dal vivo con l’orchestra Suoni Del Sud per un viaggio tra tutta la musica per le immagini da lui composta. Gli ultimi due appuntamenti della rassegna saranno il 29 al Castello Angioino di Copertino con la Compagnia del Sole e Flavio Albanese nella pièce “L’universo è un materasso. E le stelle un lenzuolo”; e il 30 luglio al Castello Svevo di Bari con “Non abbiate paura. Grande Hotel Albania” di Francesco Niccolini.