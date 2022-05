Sgarbi-Mughini, rissa al Maurizio Costanzo Show. Al Bano: «Ecco cos'è successo»

La scena - o sceneggiata che dir si voglia - è oramai un cult. Lo scontro Mughini-Sgarbi al Costanzo Show, in realtà non è il primo alterco, è degenerato in una spinta del primo contro il critico d'arte. Sono volate parolacce in pieno stile sgarbiano e solo l'intervento del giornalista Giuseppe Cruciani che ha diviso i due litiganti ha evitato conseguenze più serie. Ma com'è nato il tutto? Ebbene, c'è lo zampino ovviamente involontario di Al Bano anche lui ospite da Maurizio Costanzo.

La rissa

“Tutto è nato perché Maurizio Costanzo mi stava intervistando sul tema del buon Putin e ancor prima che potessi rispondere, non richiesto è intervenuto il signor Mughini. È scoppiata una rissa pazzesca, sono abbastanza sconvolto”, ha detto il cantante in un'intervista al Corriere della Sera ricostruendo quanto accaduto al Maurizio Costanzo Show.

«È stato Mughini che si è alzato ed è andato verso Sgarbi - ha continuato Al Bano - Sgarbi a quel punto si è alzato a sua volta, sono volate parolacce e spinte. Ma se non tagliano la scena la vedrete in tv: è stato uno scontro Muhammad Ali - Mike Tyson». Scene non tagliate e diventate virali anche sul web e sui social.

Il cantante di Cellino San Marco ha poi concluso l'intervista ribadendo un concetto: non andrà più a esibirsi in Russia. «L’ho detto e lo confermo. Attenzione: parlo della Russia di Putin, non della Russia dei russi. Ero un grande fan di Putin, un grande fan. Ma vedere i carri armati che violentano una terra non mi sta bene come essere umano che vive la realtà di questo periodo. Putin avrebbe anche ragione perché l’America non è giusto che influenzi pacificamente un territorio come l’Ucraina che di fatto è nell’orbita della Russia e la Nato ha le sue colpe, ma doveva giocare di attesa, temporeggiare».