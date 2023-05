Da Mr.Rain a Fedez, Annalisa e Articolo 31: weekend di musica in Puglia in attesa di Battiti

Un weekend di musica in Puglia, il 27 e 28 maggio, per "Road to Battiti", il tour di preparazione al Radio Norba Cornetto Battiti Live. Sabato sera a Fasano, in provincia di Brindisi, arriva Mr. Rain, mentre domenica sera sarà la volta di Fedez, Annalisa e Articolo 31 a Taranto. I due eventi seguono quelli già di successo di Canosa, Barletta, Massafra e Mesagne. Saranno dieci gli appuntamenti e in ogni tappa, a partire dalle 19, ci sarà il live show con la diretta radiofonica e televisiva.

Sabato 27 maggio

Fasano accoglierà Mr.Rain, che per l'occasione presenterà ai microfoin dei dj Marco Guacci e Claudia Cesaroni il suo nuovo singolo "La fine del mondo", scritto e cantanto con Sangiovanni.

Una canzone su un amore tossico e impossibile, che ti fa soffrire, ma di cui non puoi farne a meno. Dopo la terza posizione al festival di Sanremo e la tripla certificazione di platino, ha scalato tutte le classifiche, diventando uno dei pezzi più trasmessi dalle radio.

Domenica 28 maggio

A Taranto protagonisti della serata di musica saranno Fedez, Annalisa e Articolo 31, per la prima volta insieme con il loro nuovo singolo "Disco Paradise", in uscita in radio e sulle piattaforme digitali il 25 maggio. Un pezzo che sicuramente sarà tra i tormentoni dell'estate 2023. Un trio esplosivo, a partire da Fedez, sempre al centro delle polemiche, Annalisa fresca di hit con le sue "Mon Amour" e "Bellissima" e gli Articolo 31, J-Ax e Dj Jad, tornati dopo vent'anni insieme, in occasione del festival di Sanremo.