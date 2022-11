A chi lo dipingeva come “mostro”, Giulio Andreotti, da eccellente latinista qual era, si dichiarava felice per questa definizione richiamando la radice latina della parola, “monstrum”, ovvero prodigio. Certo, nell’uso corrente il termine è sempre stato utilizzato in forma polivalente e dunque anche nell’accezione di creatura leggendaria o soprannaturale, quasi una sorta di ammonimento e di avvertimento.

“Danzando con il mostro” è lo spettacolo che in prima nazionale debutta al Piccini di Bari per la Stagione Teatrale realizzata dal Comune in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L’appuntamento, da oggi alle 19.30 e fino al 6 novembre, rientra nel focus dedicato all’attore e drammaturgo pugliese Mariano Dammacco.

Lo spettacolo è di Serena Balivo, in scena con lo stesso Mariano Dammacco e Roberto Latini, con le musiche di Gianluca Misiti per una coproduzione Infinito/ ERT, Teatro Nazionale / Compagnia Lombardi-Tiezzi.

“Danzando con il mostro” si presenta come una visione notturna, forse un’allucinazione: forse siamo nella mente di un individuo, dinnanzi al suo match con se stesso. In scena una sorta di torre con in alto un orologio, o una gabbia, o una finestra, dove percepiamo la presenza di qualcuno. Davanti a questa torre, su un pavimento rosso, vivono due figure, un uomo e una donna, forse due emanazioni della mente della creatura nella torre. Vestono abiti eleganti, da gran galà, circondati da bicchieri non meno eleganti.

Il tormento di un essere felice

«Ho scelto di provare a porre lo sguardo sul tormento, in particolare su di un preciso tipo di tormento – scrive Dammacco – un tormento che può capitare di esperire a un essere umano “fortunato”, un individuo che viva in condizioni dignitose, che non conosca la schiavitù o la guerra o la malattia, il tormento di un individuo che in teoria ha tutto per “essere felice”, che ha tutto per vivere bene la propria esistenza, insomma un cosiddetto essere umano libero, magari di quell’Occidente di cui facciamo parte: il tormento che una persona può dare a se stessa e da se stessa subire. Cosa succede quando siamo schiavi di noi stessi? In guerra con noi stessi? Ho pensato a questa condizione come a una danza costante con qualcosa di invisibile, che fa paura (ma che magari vuole dirci qualcosa), una danza con qualcosa di mostruoso e ho cominciato a mettere nero su bianco alcune immagini in forma di parole, poi le ho condivise con Serena Balivo (come faccio da un decennio) e, per la prima volta, con Roberto Latini. Insieme, sulla scena, abbiamo lavorato alla scelta di alcune di queste immagini, a come ricomporle nella relazione tra loro, alla loro successione per poi giungere alla composizione di una drammaturgia di scena che le contenesse e alla creazione dello spettacolo “Danzando con il mostro”».

E partirà proprio con questo spettacolo il primo incontro di “Dentro la scena”, la rassegna con i protagonisti della stagione che si terrà il sabato mattina al Teatro Piccinni con il critico e scrittore Giancarlo Visitilli a cura di “Cooperativa i bambini di Truffaut”.

L’appuntamento è sabato 5 novembre alle 11 con Latini, Dammacco e Balivo e l’intervento di Clarissa Veronico sul tema “Straordinario l’ordinario” (ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite https://bit.ly/3COH1lA).