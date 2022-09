Mostre, jazz e spettacoli per i più piccini: ecco cosa fare stasera in Puglia

Musica popolare, spettacoli per i più piccini e poi musica, con cover band e jazz. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere questa sera, martedì 6 settembre - in Puglia.

Lecce e provincia

Antonio Amato è l’ospite di oggi de Li Ucci Festival in programma fino a sabato (con un prologo domenica 18 settembre) a Cutrofiano. Il programma di oggi parte alle 10: nel parcheggio della Caffetteria Manco gli Assaggiucci ospiteranno un laboratorio di orecchiette caserecce. Dalle 19.30 alle 21 le sale dell’ex mercato coperto ospiteranno la mostra “Li ucci tra musica e colore”, con una selezione degli oltre 400 piatti realizzati in questi anni per “L’Arte nel Piatto”, “Eterni Cantori” con gli scatti fotografici di Fernando Bevilacqua e Luigi Cesari, e “Ferro Riciclato in Musica” con le opere del compianto artista Maurizio Marioli. Dalle 21 in Piazza Cavallotti il concerto di Antonio Amato, artista eclettico, voce dell’Orchestra della Notte della Taranta, che si è saputo affermare nel corso della sua lunga carriera come uno dei cantanti-interpreti più rappresentativi del Salento.

Nella Biblioteca Bernardini di Lecce, ex Convitto Palmieri (piazzetta Giosuè Carducci), è possibile visitare fino al 10 settembre la mostra “Normale Fragilità” di Maurizio Martina.

Brindisi e provincia

Questa sera, a partire dalle 21.30 ultimo appuntamento con la IX edizione di Francavilla è Jazz, l’evento che ogni anno porta a Francavilla Fontana i grandi interpreti della scena musicale internazionale.



A salire sul palco di Corso Umberto I con lo sfondo di Castello Imperiali sarà il Fabio Zeppetella Quartet Special Guest Aaron Goldberg.

Taranto e provincia

Music festival al Castello Episcopio di Grottaglie con le pianiste Soloperto e Papiieva. Al Lowengrube di viale Magna Grecia con la tribute band degli U2, dalle 21.30

Bari e provincia

Alan Friedman sarà ospite della biblioteca Giovanni Colonna di Santeramo questa sera alle 19.30 per presentare il suo ultimo libro, Il prezzo del futuro. Il giornalista, opinionista e scrittore statunitense parlerà al pubblico di Pnrr, guerra in Ucraina, politica statunitense.

Continua la rassegna “Palcoscenici di comunità” di AncheCinema a Bari: stasera alle 20.30 in via Vitantonio Debellis 47, “Viaggio negli Usa” di Claudio De Pascale; tra chitarra e voce, si esibirà per condurre il pubblico in un entusiasmante viaggio attraverso la musica nord-americana.

Grande ritorno, al Ruvo Coro Festival 2022, per la pianista tarantina Viviana Lasaracina, che si esibirà in concerto questa sera (ore 19.30) all’interno della Sala Concerti dell’Associazione Corale Polifonica “Michele Cantatore” (via Giordano Bruno, 1).

In piazza XX settembre a Rutigliano stasera alle 20, un tuffo nel mondo cartoon tanto amato dai più piccoli per l’appuntamento “Cartoon night”. Perno principale della serata sarà “Le Stelle di Hokuto”, una cartoon band composta da otto elementi che farà rivivere ai più grandi le emozioni dei cartoni animati più famosi e serie tv della loro infanzia, ed ai più piccoli le gioie dei cartoni.