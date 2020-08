“American trip”, una mostra dedicata a Mattia Maggio: «Il ricavato in beneficienza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 12 agosto è l'anniversario della scomparsa di Mattia Maggio , titolare del bar Pozzelle a Martano.La madre Maria Grazia, con la collaborazione di chi ricorda Mattia con amore, ha deciso di onorare la memoria del figlio con una mostra di fotografia, intitolata American Trip. Gli scatti, realizzati da Mattia, raccontano il suo viaggio in America.Il ricavato della vendita delle foto o qualsiasi offerta i visitatori vorranno fare sarà devoluto in beneficenza per finanziare un corso di fotografia per ragazzi in difficoltà. La famiglia Maggio ha voluto anche ringraziare l'amministrazione comunale di Martano «per la sensibilità dimostrata e per la possibilità concessa di svolgere la mostra nei giardini ducali del paese».Curano la mostra i fotografi professionisti Marco Rizzo, Lorenzo Papadia e Federico Patrocinio.