Cinema, in mostra i pugliesi "Padre Pio" di Ferrara e "Ti mangio il cuore" con Elodie

"Padre e Pio" e "Ti mangio il cuore" in concorso a Venezia. I due film realizzati con il contributo di Apulia film commission e della Regione Puglia, saranno presenti alla 79/a edizione della Mostra del cinema di Venezia. In una nota Afc comunica che «Padre Pio» di Abel Ferrara, con protagonista Shia LaBeouf, sarà in concorso nella sezione "Giornate degli Autori" (proiezione venerdì 2 settembre alle 16.45 nella sala Perla), mentre "Ti mangio il cuore" del regista pugliese Pippo Mazzapesa, nella sezione 'Orizzontì (proiezione domenica 4 alle 16.45 nella Sala Darsena).

Le due pellicole in concorso: dalla vita del santo di San Giovanni Rotondo al gangstar movie

"Padre Pio", interpretato da Shia LaBeouf, narra i fatti avvenuti nel 1920 a San Giovanni Rotondo. Si tratta della prima vittoria socialista contadina repressa nel sangue, concomitante con l'arrivo in città del giovane frate in piena crisi mistica che manifesta i primi miracoli e riceve proprio allora le prime stimate. Il film è stato girato in 4 settimane prevalentemente a Monte Sant'Angelo dal 24 novembre al 17 dicembre 2021.

"Ti mangio il cuore", con protagonista la cantante Elodie al suo esodio da attrice, è un gangster movie e una grande, tragica storia d'amore, tratto dall'omonimo libro-inchiesta di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore. Girato tutto in Puglia il film è prodotto da Indigo Film con Rai Cinema e sarà nelle sale a partire dal 22 settembre 2022.