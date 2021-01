Solange è morto, il sensitivo trovato senza vita in casa: il post apparso su Instagram dopo la sua morte

Morto Solange. Il sensitivo e noto volto televisivo livornese Paolo Bucinelli, 69 anni, conosciuto con il nome d'arte Solange, è stato trovato morto nel pomeriggio di oggi nella sua abitazione di Collesalvetti (Livorno). A trovare il corpo i vigili del fuoco, avvisati da alcuni amici di Bucinelli che si erano preoccupati perché non rispondeva da giorni al telefono.

APPROFONDIMENTI TV Solange trovato morto nella sua casa di Livorno: aveva 69 anni ULTIMO SALUTO Morto Solange, l'addio addolorato di Vladimir Luxuria: «Mi...

Morto Solange, l'addio addolorato di Vladimir Luxuria: «Mi mancherai tu e la tua poesia...»

Una volta arrivati a casa gli amici hanno provato a chiamarlo e hanno sentito suonare il cellulare da fuori la porta, a quel punto hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che una volta entrati nell'abitazione hanno trovato il cadavere sul divano.

Il medico del 118 intervenuto sul posto con i carabinieri ha confermato il decesso che sarebbe avvenuto per cause naturali. Secondo quanto raccolto dai militari Bucinelli era andato al pronto soccorso domenica scorsa per un problema glicemico e poi era stato dimesso.

IL POST SU INSTAGRAM

«La morte è una Sorpresa che rende Inconcepibile il Concepibile, io sono sempre stato così e anche in questo vi ho voluto sorprendere 😇!! Tranquilli continuerò a portarvi Fortuna anche da lassù dalla mia Stella 🌟... vi voglio Bene ....S.». È il messaggio apparso pochi minuti dopo la notizia della morte sulla pagina Instagram di Solange.

Ultimo aggiornamento: 22:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA