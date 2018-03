Morto giudice di Forum Maretta Scoca, l'addio su Facebook

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Ci ha lasciati oggi, all’età di 79 anni, la nostra amata giudiceGrande avvocato, grande donna e grande giudice, specialmente per tutti i telespettatori diche gli hanno voluto bene ❤️Un altro volto storico del programma che ci lascia... 😞".Con questo messaggio pubblicato su Facebook dalla pagina ufficiale "Lo Sportello di Forum" è arrivato l'annuncio della morta di, giudice della trasmissione in onda su Rete 4.Dal settembre 2007 Maretta Scoca ha partecipato alla Sessione Pomeridiana del tribunale di Forum su Rete 4 e dal 2012 sia a Lo Sportello di Forum che nel programma mattutino di Canale 5.L'ex sottosegretario alla Giustizia Maretta Scoca è morta dopo una lunga malattia. È stata deputata nella XII e XIII legislatura. A darne notizia è l'ex Guardasigilli Oliviero Diliberto. «Piango la scomparsa di Maretta Scoca, donna straordinaria, avvocato insigne, illustre parlamentare e preziosissima sottosegretaria alla giustizia nel periodo in cui fui ministro - dichiara Diliberto - amica carissima sempre e per sempre. Ci e mi mancherà. Al marito Giorgio Assumma e alle figlie un abbraccio dolente e fraterno».