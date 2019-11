Addio a Stefania Casciaro, fu Cinzia nel film "Il miracolo"

A soli 19 anni aveva sfiorato la Coppa Volpi e la sua interpretazione di Cinzia, ragazza chiusa e malvista protagonista del film Il Miracolo di Edoardo Wispeare. Ma nonostante le tante richieste arrivate dopo l'esordio nel 2003, Stefania Casciaro aveva deciso di non proseguire la strada del cinema.

Ieri a 35 anni è venuta a mancare nel suo paese, Corsano, dove era tornata dopo la breve pagina nel grande schermo.

Nella pellicola, ambientata a Taranto e premiata alla Biennale di Venezia, l'esordiente attrice interpretava una giovane considerata da tutti una "poco di buono", ma in realtà afflitta dalla solitudine e dall'incomprensione che alla fine stringerà un'amicizia profonda con il ragazzino che ha investito per caso.

In tanti in queste ore la ricordano. Tra loro il regista Edoardo Winspeare: «Come spesso accade nei miei film, scelsi Stefania anche se non faceva l'attrice. La sua interpretazione fu indimenticabile e dopo quell'esperienza non solo fu in ballo per la Coppa Volpi ma tutti volevano prenderla nei loro film. Mi chiamò anche Susanna Tamaro che stava girando in quel periodo Nel mio amore. Stefania però, nonostante si fosse iscritta a una scuola di recitazione, alla fine scelse di non proseguire e di restare nel suo paese a cui era molto legata. Ora se n'è andata e siamo tutti molto dispiaciuti».

