Morta nonna Rosetta, star del web di Casa Surace: famosa per le sue ricette e per le gag

È morta nonna Rosetta, divenuta famosa grazie al gruppo comico Casa Surace, oltre che negli ultimi tempi per essere stata protagonista di diversi spot pubblicitari e famosa per le sue ricette e le gag sui social. Aveva 89 anni. A darne notizia sui social l'account di Casa Surace.

«Addio nonna - scrivono -. Ti chiamiamo nonna, perchè per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti. Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: "Stattaccort". Ci stiamo accorti, tranquilla Ciao, nonna Rosetta». Nonna Rosetta era realmente la nonna di uno dei componenti del gruppo, Beppe Polito, che la chiamò per caso per una gag.

Chi era

Nata a San Giorgio a Cremano, viveva da tempo a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove il gruppo comico ha la sede. Moltissimi i messaggi di cordoglio sui social. Nonna Rosetta, 89 anni, era forse il personaggio più amato del gruppo di Casa Surace famoso per i video sui social ed era anche stata protagonista di alcune pubblicità televisive. Decine di migliaia i messaggi di condoglianze per la scomparsa. «Noooo poverina mi ha fatto fare tante risate con i vostri video di una grande simpatia e dolcezza», scrive ad esempio Elena sul profilo Facebook della Casa. Iacopo ricorda invece una delle sue frasi più ricorrenti: «Sai che cosa rende il mio sugo così saporito? L'amore per i nipoti». E aggiunge: «Nonna Rosetta racchiudeva la misteriosa magia di tutte le nonne d'Italia, non solo del sud. Un grande dispiacere. Grazie per tutti i sorrisi che insieme, come una vera famiglia, ci avete strappato».