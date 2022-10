Si potrebbe mai festeggiare Halloween senza mettere un po’ di paura? Ovviamente no, e allora non c’è niente di meglio che una ricca selezione di film appartenenti ad uno dei generi più prolifici della storia del cinema, quello horror appunto. A cui è dedicato la quinta edizione di “Monsters – Taranto Horror Film Festival”, prodotta dall’associazione Brigadoon – Altre storie del cinema, che da domani fino al 31 ottobre porta nel capoluogo ionico un programma ricchissimo di appuntamenti, tutti ad ingresso libero. Per i primi tre giorni festivalieri l’appuntamento è al Savoia Cityplex, mentre dal 29 al 31 ci si sposta a Spazioporto.

Sei sezioni per 40 film

Provenienti da quattro continenti e articolati in sei diverse sezioni, i quaranta titoli consentiranno una panoramica ad ampio raggio nella migliore produzione horror del presente e del passato, fatta di anteprime nazionali, riscoperte e classici riportati sul grande schermo. C’è poi la novità rappresentata dai concorsi internazionali. Quello riservato ai lungometraggi propone sei titoli, divisi tra la sezione “Nuove Tendenze”, dedicata al meglio dell’horror internazionale, e la nuova sezione “Something Weird”, riservata alle visioni più bizzarre. Saranno invece tredici i cortometraggi in concorso che spazieranno tra sottofiloni e culture, dal cinema dei mostri ai drammi del presente, alle trasposizioni dagli autori più celebri.

Si parte con "Nosferatu il vampiro" sonorizzato in sala

L’inaugurazione di domani, alle 20.30 al Savoia Cityplex, è con il celebre “Nosferatu il vampiro” di Friedrich Wilhelm Murnau: film che per il suo centesimo compleanno sarà accompagnato dalla sonorizzazione live di Caterina Palazzi Zaleska (l’evento realizzato in collaborazione con il festival di Massafra Vicoli Corti). Anche la chiusura del festival, il 31 ottobre, sarà affidata ad un altro film cult del terrore, “La Cosa” di John Carpenter, riproposto in occasione dei quarant’anni dalla sua uscita.

Una sezione della rassegna è poi dedicata al cinema nero americano con classici come “Blacula” di William Crain, il misconosciuto capolavoro vampirico “Ganja & Hess” di Bill Gunn, e “Candyman” di Bernard Rose, scelto come mostro-simbolo dell’edizione che sarà arricchita da un’esposizione di manifesti originali di quest’ultimo film, da un incontro con Dikotomiko Cineblog (autori di un libro sul tema in uscita a dicembre per Les Flaneurs Edizioni) e da un talk tematico con il critico Roberto Silvestri.

«Proseguendo il viaggio del festival attraverso i canali che hanno diffuso e reso rilevante l’horror - sottolineano gli organizzatori - quest’anno verranno riscoperti “Gli incubi di Midi-Minuit Fantastique”, la rivista di culto che nella Francia degli anni Sessanta ha aperto un fertile dibattito intorno al cinema fantastico, generando una temperie da cui sono nati numerosi e finora invisibili cortometraggi. Frutto di un lungo lavoro di recupero e restauro portato avanti da Nicolas Stanzick, la rivista è stata riproposta in quattro tomi celebrativi, editi dalla francese Rouge Profond. Monsters presenta una significativa selezione di questi cortometraggi, accompagnata dallo stesso Stanzick, che sarà presente a Taranto».

Il programma completo del festival è sul sito www.monsterstarantohorror, mentre gli aggiornamenti si troveranno sulle pagine social Facebook (facebook.com/monsterstarantohorror) e Instagram (instagram.com/monsterstarantohorror).