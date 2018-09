Carlotta Maggiorana per via di alcune foto osè? La commissione di garanzia del concorso di bellezza più famoso d'Italia ha deciso e ha dato dato parere squalificata da Miss Italia per via di alcune foto osè? La commissione di garanzia del concorso di bellezza più famoso d'Italia ha deciso e ha dato dato parere

La rivista parlava di scatti passati di tre anni fa: in queste foto Carlotta Maggiorana, durante il backstage di un servizio fotografico sul litorale romano, si copriva con una foglia di palma e i capelli. Stando al regolamento, le aspiranti miss non devono

essere state mai ritratte per propria volontà o comunque col proprio consenso in pose di nudo, o in ogni caso sconvenienti

. Se l'ipotesi squalifica fosse stata confermata, il titolo sarebbe spettato alla 2° classificata Fiorenza D'Antonio, ma la commissione di garanzia ha dunque scongiurato questa possibilità.

«di non incompatibilità» delle foto di nudo della ragazza con il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso: di conseguenza, Carlotta manterrà il titolo di miss.Qualche giorno fa, la notizia dell'esistenza di alcune sue foto di nudo aveva fatto pensare ad una possibile squalifica della giovane marchigiana, ma la commissione di garanzia ha dunque chiuso il caso e la Maggiorana resterà Miss Italia. L'indiscrezione, pubblicata dal settimanale Oggi, diceva che Carlotta rischiava la squalifica per non aver rispettato a pieno il regolamento del concorso.