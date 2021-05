"Concerto in giallo" per Milva "la rossa"

Forse avrebbe dovuto essere un Concerto in Rosso, visto il nome dell'artista, Milva (la rossa come la scolpì Enzo Jannacci) alla quale è dedicato l'evento in programma questa sera alle 21 al teatro comunale Fusco di Taranto. Ma Piero Romano, direttore artistico dell'Orchestra della Magna Grecia e degli Eventi musicali che annualmente producono, ha pensato che un altro colore avrebbe meglio indicato il momento vissuto dalla città, dalla...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati