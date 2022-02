Michele Bravi, le scuse di Serena Bortone per la domanda sull'incidente: «Non lo faccio mai...»

Serena Bortone chiede scusa a Michele Bravi dopo lo scontro di venerdì scorso. Nel corso della settimana di Sanremo, infatti, la conduttrice di "Oggi è un altro giorno" aveva fatto una domanda al cantante sull'incidente che lo vide protagonista nel 2018 e nel quale perse la vita una donna. Un gesto che il vincitore della settima edizione di X Factor non ha apprezzato. Oggi la Bortone, sempre nel corso della trasmissione che conduce su Rai Uno, ha voluto scusarsi pubblicamente con Bravi: «Michele è un ragazzo estremamente sensibile e infatti mi dispiace se posso averlo ferito. Io non sono abituata a ferire nessuno e infatti non lo faccio mai nella vita, ma questo lui lo sa perché gliel'ho fatto sapere».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Michele Bravi gela Serena Bortone per la domanda sull'incidente:... FESTIVAL Michele Bravi, la dedica ai nonni sul palco di Sanremo:... SPETTACOLI Sanremo 2022, Michele Bravi e l'omaggio a Drusilla: «La tua... PERSONE Sanremo, Drusilla Foer commossa per l'omaggio di Michele Bravi:...

Michele Bravi gela Serena Bortone per la domanda sull'incidente: «Per parlare di questi argomenti serve maggiore profondità»

Michele Bravi e la domanda sull'incidente: cosa è successo

La conduttrice, evidentemente, non era a conoscenza di quanto la vicenda dell'incidente fosse delicata per il 27enne di Città di Castello. Nel corso della puntata di venerdì scorso, in effetti, la domanda venne posta in modo molto diretto: «Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato?». E la risposta di Michele Bravi, non a caso, fu gelida: «L'ho affrontato parlando solo di musica, il resto penso vada affrontato con una maggiore profondità». Oggi le scuse, sia pubbliche che private.