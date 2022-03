Michela Giraud in tour, tappa in Puglia a maggio

Il grande successo è arrivato con la prima edizione di “Lol, chi ride è fuori” ma tra teatri e tv era già in ascesa la sua carriera. Ed è stata recentemente tra le protagoniste del programma “Michelle Impossible”, al fianco di Michelle Hunziker.

Dopo il successo del tour 2020 – 2021, a grande richiesta torna l’esilarante show di Michela Giraud con nuovi temi e nuove date, prodotte e distribuite da Vivo Concerti: «La verità, nient’altro che la verità. lo giuro! … reloaded!» una versione “rivisitata” che porta in scena l’umorismo dell’irresistibile stand-up comedian con nuovi appuntamenti in tutta Italia. E tra questi c'è pure la Puglia: la comica sarà infatti a Taranto il 13 maggio al Teatro Orfeo.

Il tour

Si parte il 28 aprile dal Teatro della Concordia di Venaria Reale (TO), per proseguire poi il 13 maggio al Teatro Orfeo di Taranto, il 17 maggio al Teatro Brancaccio di Roma, il 23 maggio al Teatro Nazionale di Milano e il 30 maggio al Teatro di Varese. Il 18 Giugno il tour toccherà Prato all’Anfiteatro Santa Lucia, mentre il 10 luglio arriverà al Lo Quarter di Alghero (SS).

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com. La fama ha le sue controindicazioni e questo Michela Giraud lo spiega bene in un monologo dal ritmo serratissimo, che farà ridere, ma anche riflettere, come da sua vocazione. Passando dal consolidamento che le madri sono e resteranno sempre “generatori di ansia”, approdando a una denuncia contro la “setta delle curvy” e a uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele” e sulla “categoria protetta dei maschi bianchi etero”, lo show - che è ormai un cult - si fa megafono di manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni senza mai tralasciare, in ogni caso, quanto siano importanti forza di volontà e indulgenza verso se stessi.