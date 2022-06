Vianello, Finardi, Ruggiero nell'estate di Mesagne. E stasera gli Alt J inaugurano il Locus Festival a Bari

Edoardo Vianello, Eugenio Finardi e Antonella Ruggiero sono solo tre dei tanti artisti di fama internazionale che questa estate arriveranno a Mesagne per allietare le serate di quanti decideranno di trascorrerla nella città messapica. Al timone della nave ammiraglia dell’organizzazione degli eventi c’è il direttore artistico Maurizio Piro che in questi giorni sta affinando le proposte di rappresentazioni, oltre 150, che sono giunte in Comune.

«La città di Mesagne - dice Piro - nei due anni non facili che auspichiamo di lasciarci finalmente alle spalle ha continuato a investire su sé stessa, sulle proprie potenzialità, realizzando diverse iniziative e preparandosi a nuove sfide». Punto di forza di questa programmazione è stata la candidatura a “Capitale della cultura 2024”, in cui la città è arrivata tra le prime 10 finaliste.

«Quando in città sono cominciati ad arrivare turisti e visitatori – prosegue il direttore - dicendoci con la loro presenza quanto i nostri monumenti fossero unici, i vicoli del centro di una bellezza che incanta, la nostra storia così degna di essere indagata, abbiamo compreso fino in fondo come ogni sforzo per emanciparsi fosse stato prezioso».

A fine mese "Allora Fest" e i maestri del cinema

Quindi si lavora per il programma dell’estate, mentre nel frattempo, a fine giugno, Mesagne ospiterà le premiazioni di “Allora Fest”, il grande evento di cinema, arte, cultura e spettacolo che vedrà giungere in città artisti di fama internazionale come Oliver Stone, Edward Norton e il regista Paul Edward Haggis.

A Bari inizia il Locus Festival: in scena gli Alt J

Stasera alle 21, intanto, apre i battenti il Locus Festival con la grande anteprima che si terrà nello spazio antistante il Faro Borbonico nel porto di Bari e vedrà protagonista il gruppo Alt J, una delle più importanti band inglesi con tre album alle spalle e plurime nomination ai Grammy e Britawards. La celebre formazione indie-rock creata a Leeds da Joe Newman (voce, chitarra), GusUnger-Hamilton (voce, tastiere, basso) e Thom Sonny Green (batteria, percussioni), presenterà per l’occasione il suo nuovo album dal titolo “The Dream”.

Il concerto sarà aperto alle 20 dal trio pugliese Inude, unione delle tre anime musicali di Flavio Paglialunga, Francesco Bove e Giacomo Greco che hanno dato vita a un’elettronica calda, dalle tonalità soul e romantiche.

Il Locus festival è giunto alla sua diciottesima edizione e proseguirà con numerosi grandi artisti (tra i quali Paolo Nutini, Kings of Convenience, Brunori Sas, Caparezza, Venerus, Carmen Consoli, Mannarino, La Rappresentante di Lista, Willie Peyote) fino al 21 agosto coinvolgendo, oltre alla sua sede storica, Locorotondo, anche Minervino Murge, Trani, Bari e Mola di Bari e persino gli scavi archeologici della messapica Egnazia, nel Fasanese.