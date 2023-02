Mengoni e Dardust protagonisti, e a Sanremo brilla anche la Notte della Taranta

La vittoria di Marco Mengoni, che con la sua "Due vite" sbaraglia Sanremo e fa il bis dopo 10 anni dalla prima vittoria ma anche il brano di Lazza scritto da Dardust, confermano anche l’assoluta centralità sul panorama musicale italiano della Notte della Taranta che ad agosto scorso aveva già visto brillare i due sul palco di Melpignano, dove Dardust è stato anche lo scoppiettante maestro concertatore. E Mengoni un impeccabile interprete della tradizione musicale salentina, capace di cantare "Klarna" in grico prima di eseguire la sua hit "Ma stasera".



Per non parlare della presenza magnetica di Elodie, passata da verace tarantata a femme fatale sulle scale di Sanremo con la medesima potenza, ma con in più la grazia e maestria della salentina Carolina Bubbico a dirigere l’orchestra della sua "Due", esclusa dal podio ma già tra le più trasmesse in radio. Stesso discorso, ma spalmato su un biennio, per l’enfant prodige Madame.