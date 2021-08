Concertone Melpignano: con l’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta anche l'Orchestra Notturna Clandestina

La musica della tradizionale del Salento incontrerà le melodie della musica classica.

Con l’Orchestra Popolare de La Notte della Taranta, sul palco del concertone di Melpignano il 28 agosto ci sarà anche l’Orchestra Notturna clandestina, un’orchestra sinfonica fondata da Enrico Melozzi, nel 2016.

Il concertone

Enrico Melozzi, maestro concertatore insieme a Madame dell’edizione numero 24 del concertone di Melpignano, infatti ha promesso: «Sarà una taranta rock. La musica popolare salentina ha una sacralità come la musica classica». Da qui l’incontro e la commistione tra musicisti è risultato un percorso naturale da seguire per arricchire la lunga notte di Melpignano che sarà trasmessa per la prima volta da Rai 1 il 4 settembre alle 23.15.

Non solo l’Orchestra diretta da Melozzi a Melpignano nella notte più attesa dell’estate pugliese insieme ai musicisti dell’Orchestra residente. Ci saranno infatti importanti innesti ad arricchire il cast di artisti e a rendere ancora più rock la taranta targata Melozzi-Madame. Ospiti dell’Orchestra Popolare La Notte della Taranta Giovanni Boscariol, Alberto Barsi, Alessandro Lunedì e Carmelo Maria Colajanni.