La lunga Notte della Taranta: sul palco a Melpignano la pizzica della "liberazione"

Melpignano torna ad essere la culla della pizzica. La Notte della Taranta, edizione numero 24, torna ad incantare. Nel secondo anno della versione"covid" che allotana dalla mente le immagini di 200mila persone ai piedi del Convento degli Agostiniani lì, dove il ritmo ancestrale dei tamburrelli "pizzica", coinvolge e non ferma le gambe. Non si balla questa sera, ma la musica entra nell'anima.

"Pizzica pizzica della liberazione, ballamu su sti cuori scatenati. Pizzica pizzica dell’immaginazione, cantamu su sti cuori liberati”. Suonano così le parole della “Pizzica della Liberazione”, brano sinfonico scritto durante il lockdown da Enrico Melozzi e tradotto in dialetto per salutare il pubblico del Concertone per trasportarlo in questa edizione di innegabile rinascita. Sì è presentato scalzo e con grandi occhiali scuri il giovane e vulcanico compositore, musicista e agitatore culturale cui è affidata la codirezione del Concertone insieme a Madame.

Poi sul palco è toccato ad Al Bano: il cantante ha aperto con un omaggio a Modugno, "Amara Terra Mia". Per poi dedicare alla Notte una versione riarrangiata del suo brano "Na na na", scritto nel 1974. Un'emozione raccolta con calore dal pubblico.

Il format televisivo si presta benissimo allo scambio tra Al Bano e Il Volo. I tre cantanti lo raggiungono sul palco e dopo un siparietto sulla pugliesità intonano la loro versione di Calinitta. Il trio non teme il gioco e la voce piena dei due tenori e del baritono si lascia inseguire e raggiungere da quella dell'orchestra.