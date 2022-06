Medimex, al via da oggi la tappa tarantina. Show nel segno dei Pink Floyd. Gran finale con Nick Cave

Un evento unico, sette giorni di musica e cultura, due città completamente immerse nell’atmosfera frizzante del Medimex International Festival & Music Conference, che torna live a Taranto da oggi al 19 giugno e a Bari (13-15 luglio). Arriveranno fan dalla Francia, dalla Germania, dall’Inghilterra e anche dall’Oregon per assistere al concerto di Nick Cave & The Bad Seeds in programma domenica 19 alla Rotonda del lungomare di Taranto. L’artista...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati