Medimex, la prima giornata a Bari tra mostre e show case. In serata i concerti a Torre Quetta

C’è anche la celebre foto dell’elicottero che sorvola il pubblico dei 115mila spettatori del Knebworth Park di Londra nella mostra fotografica dedicata ai Queen che apre oggi a Bari la seconda tappa del Medimex 2022. Si tratta dell’anteprima nazionale “Denis O’Regan with Queen”, a cura di Ono Arte Contemporanea, che ripercorre il rapporto tra il celebre fotografo inglese e una delle band più famose al mondo. La mostra, che apre alle 18 in piazza Ferrarese nello Spazio Murat dove sarà visitabile fino al 28 agosto, comprende 60 fotografie scattate durante il Magic Tour del 1986, tra cui alcune delle immagini più iconiche della band come quella di Freddie Mercury con la corona d’oro, un braccio alzato al cielo e il mantello sulle spalle. Ma Freddie Mercury non sarà l’unica divinità musicale della giornata: al mito di David Bowie è infatti dedicato l’incontro alle 21 al Kursaal con il suo storico batterista, Woody Woodmansey, che suonò in “The Man Who Sold the World” del 1970, “Hunky Dory” del 1971, “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” del 1972 e “Aladdin Sane” del 1973 e nei tour degli Spiders From Mars. L’incontro, dal titolo “I miei giorni con Ziggy”, sarà moderato dai critici musicali e giornalisti Ernesto Assante e Gino Castaldo. Alla musica contemporanea italiana è invece dedicato il dialogo che poco prima, alle 19, vedrà Giovanni Truppi dialogare con Castaldo. Noto al grande pubblico dopo l’esibizione all’ultimo Sanremo, Giovanni Truppi è in realtà da molti anni uno dei più credibili protagonisti della scena indipendente della musica italiana: autore, interprete, performer dotato non solo di una grande creatività ma anche di una personalità molto forte e ben delineata, perfetto erede della migliore tradizione della canzone d’autore e al tempo stesso innovatore appassionato.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Panariello a Capurso, il jazz in Catamarano a Taranto. Teatro, musica...

Lo show case dei pugliesi a Torre Quetta



La prima giornata di appuntamenti di Medimex 2022 (che si apre in mattinata con una serie di incontri su alcune tematiche specifiche del settore all’ex Palazzo delle Poste) si concluderà con una serata interamente dedicata ai talenti pugliesi che prenderà il via alle 21.30 a Torre Quetta con gli showcase di Radicanto, Nidi D’Arac, Folkatomic. E grande chiusura alle 23 con gli Après la Classe. Ogni sera lo show case vedrà una serie di band pugliesi.

L’evento più atteso è ovviamente il live dei The Chemical Brothers, che sarà aperto dal dj set di James Holroyd, in programma alle 21.30 di domani sulla rotonda accanto all’ingresso monumentale della Fiera del Levante. Per allora si attende il gran pienone e la viabilità modificata per accogliere il pubblico. Ma tutte e tre le giornate del festival saranno costellate di musica ed eventi per tutti i palati, soprattutto i più rock. Sempre domani al Kursaal sarà infatti proiettato il documentario evento su Frank Zappa di Alex Winter (2020).