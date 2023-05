Cinquantacinque anni compiuti pochi mesi fa e trenta di splendida carriera per Massimo Pezzali (per tutti Max), voce storica degli 883 che ha segnato con le sue canzoni intere generazioni di fan. Un traguardo, ma anche un nuovo punto di partenza, che il cantante pavese sta celebrando con il tour “Max 30” che oggi e domani, sempre alle 21, approda al Palaflorio di Bari per l’unica tappa pugliese. Più di trenta brani in scaletta per oltre due ore di concerto con tutte le hits che hanno contraddistinto il suo percorso artistico: da “Hanno ucciso l’uomo ragno” a “Sei un mito”, da “Gli anni” a “Come mai” passando per “Rotta per casa di Dio”, “La regola dell’amico”, “La dura legge del gol”, “La regina del Celebrità” e tanti altri straordinari successi che fanno rivivere le emozioni di un passato che nessun altro come Pezzali sa riportare alla luce e rendere contemporanee.

Trent'anni di storia artistica

«Lo show è un viaggio attraverso i 30 anni della mia storia artistica, raccontato con la musica delle canzoni e con le splendide immagini dei visual proiettate sugli schermi – spiega Max - la struttura rimane sostanzialmente immutata rispetto al grande evento della scorsa estate a San Siro, adattando ovviamente il palco alle dimensioni dei palazzetti. Un concerto per diverse generazioni? Per chi scrive canzoni non esiste gioia più grande. Sono come figli nati in cantina da qualche accordo su una tastiera e da qualche parola su un quaderno, e crescono fino a diventare colonna sonora della vita di tante persone che poi vengono ai concerti a cantarle insieme a me. È una sensazione inspiegabile».

Trent’anni anni di carriera che corrispondono a trent’anni anni di vita. La capacità di raccontare di Max resta immutata nel tempo e durante il concerto si ha sempre la sensazione che si stia celebrando un rito privato, personale, ma allo stesso tempo collettivo. Nel 1992 fonda infatti gli 883 con Mauro Repetto, con cui debutta al Festival di Castrocaro presentando il singolo “Non me la menare”. Il nome viene dalla cilindrata del loro modello preferito di Harley Davidson. Nello stesso anno i due pubblicano il loro primo album “Hanno ucciso l’uomo ragno” e raggiungono la prima posizione della hit parade con più di 600.000 copie vendute, oltre ad essere premiati come rivelazione dell’anno a “Vota la Voce”, il referendum popolare di “Tv Sorrisi e Canzoni”. Dopo lo scioglimento degli 883 nel 2003, l’anno successivo Pezzali ha pubblicato il primo album solista (“Il mondo insieme a te”), accolto con gioia ed entusiasmo dai suoi fan. Tre anni dopo è uscito “Time out”, che confermò gli ottimi risultati del primo disco anche grazie alle collaborazioni con Syria, Eros Ramazzotti e Tiziano Ferro.

C'è anche un romanzo

Autore del romanzo “Per prendersi una vita” (2008) e protagonista di un’intensa attività live, nel 2011 ha pubblicato il disco “Terraferma” e l’anno successivo “Hanno ucciso l’uomo ragno 2012”, rivisitazione in chiave rap dei principali successi degli 883.

Tra i suoi album successivi si devono ricordare “Max20” (2013), con cui ha festeggiato i vent’anni di carriera, “Astronave Max” (2015) e “Qualcosa di nuovo” (2020). Pezzali è anche autore dei testi autobiografici “I cowboy non mollano mai” (2013) e “Max90. La mia storia. I miti e le emozioni di un decennio fighissimo” (2021).