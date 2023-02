Maurizio Petrelli, nuovo album e live alle Cantelmo. «Scrivo canzoni per mosche e zanzare, tra musica, ironia e disincanto»

Recentemente tornato sulle scene musicali con il nuovo album "Scrivo canzoni per mosche e zanzare", il cantautore Maurizio Petrelli è pronto ad esibirsi live a Lecce accompagnato dai musicisti Nando Mancarella al pianoforte, Michele Colaci al basso, Stefano Nuzzone alla chitarra, Paolo Colazzo alla batteria e Franco Sgura alla tromba/flicorno. L'appuntamento è per domenica 26 febbraio alle 20 alle Officine Cantelmo (biglietti in prevendita su ciaotickets.com e al botteghino delle Officine Cantelmo).

«Dopo un primo live al Cavallino Bianco di Galatina – racconta Maurizio Petrelli - torno con emozione a esibirmi a Lecce. So che Lecce è una piazza esigente, vanta un’importante tradizione di melomani molto competenti, profondi conoscitori di opere liriche e di musica classica. La musica leggera viene vista dai più come una sorella minore, ma io ho già avuto modo di sperimentare nel recente passato che c'è un pubblico che ama molto il mondo musicale al quale io appartengo. Ed è questo pubblico che aspetto per una serata in compagnia dei miei brani e di quelli di grandi artisti del passato».

Il nuovo album

“Scrivo Canzoni Per Mosche e Zanzare” è un album elegante, raffinato e intimista, che si allontana dagli stili della Big Band e della Jazz Orchestra (che avevano fortemente caratterizzato i precedenti album di Petrelli). Complice di ciò sono stati sicuramente i due anni di lockdown, un lungo periodo di intensa introspezione e di profonda riflessione. Attraverso quest’album Maurizio Petrelli traccia un bilancio del suo vissuto, ripercorre in musica esperienze di vita passate con l’amara consapevolezza di un mondo che non c’è più, ma soprattutto con una grande voglia di rinascita. «Il titolo del mio nuovo album è ovviamente ironico – racconta Maurizio Petrelli – da una parte c’è l’amara considerazione che le canzoni che scrivo ed il mondo musicale a cui mi riferisco (quello della canzone d’autore classica, ma anche del jazz orchestrale e dello swing) fatichino oltremisura a trovare spazio, dall’altra, sono convinto che ci sia un pubblico esteso a cui questa musica piace, ma che sia molto complicato entrarvi in contatto».

L'album è stato arrangiato dallo storico collaboratore Vincenzo Presta insieme con Marcello Sirignano in "Nilo" ed “Effimero Amore”, Fernando Toma in “Ovunque Tu Sia” e Antonio Miguel Garcia Pino nel brano “Hey Maria”, registrato a Cuba.

Il primo singolo

Il primo singolo estratto dall'album, “Nilo”, nasce dopo un viaggio fatto in crociera sull’omonimo fiume dall’ artista. Nelle parole della canzone emerge il desiderio di riscatto, di riprendere al più presto la vita nelle proprie mani, la voglia di riconquistare la libertà dopo una storia importante finita male.

La tracklist

Questa la tracklist di “Scrivo Canzoni Per Mosche E Zanzare”: “Nilo”, “Avanti c’è posto”, “Spicchio di luna” (cover di Sergio Caputo), “Una lettera”, “Vecchio farmacista”, “Ce la farai”, “Hey Maria”, “Un effimero amore”, “Questa è la mia vita” (cover di Domenico Modugno), “Ovunque tu sia”.

Chi è Maurizio Petrelli

Tecnicamente lo si potrebbe definire un crooner, per metà della sua vita è stato anche un farmacista a Monteroni: Maurizio Petrelli torna alla sua prima, vera passione, la musica, e lo fa con un nuovo album che contiene dieci brani, di cui due cover. La sua carriera artistica ha inizio negli anni ’60: impara a suonare la batteria come autodidatta, poi passa allo studio del pianoforte. Fonda i Soul Brothers, una band di stampo soul e rhythm and blues, con la quale pubblica il cd live “Supercovers”. Ha collaborato a lungo con il trombettista Guido Pistocchi, recentemente scomparso. Con lui ha fatto innumerevoli concerti in Italia ed in Europa e si è esibito anche nel tradizionale concerto di fine anno a Montecarlo, presso la prestigiosa “Salle des étoiles”. Ha all’attivo già tre album a suo nome: “Puglia America”, “Amori ed altre storie” e “Scatole di vetro”. La sua scrittura, è intrisa di riflessioni sul senso della vita, in cui traspare la nostalgia per un mondo che non c’è più, ma anche una sapiente autoironia e rassegnato disincanto.