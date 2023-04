Negli Stati Uniti del secondo dopoguerra, tramontato il fermento proletario, il teatro non rinuncia comunque all’impegno sociopolitico che trova in Arthur Miller il suo esponente di maggior prestigio. E infatti i suoi drammi sociali sono ancora oggi quelli più vitali e apprezzati, a iniziare da uno dei più celebri, “Uno sguardo dal ponte”, che partendo da un brutale fatto di cronaca indaga gli aspetti sotterranei dell’emigrazione clandestina nel mondo chiuso e arcaico, passionale e selvatico degli italoamericani di Brooklyn.

Un caposaldo della letteratura internazionale, che dopo l’esordio non felicissimo del 1955 a Broadway, ha iniziato a riscuotere un successo dilagante grazie all’allestimento del West End londinese dell’anno successivo con la regia del trentunenne Peter Brook e ai numerosi adattamenti cinematografici e televisivi. In Italia lo diresse per primo Luchino Visconti all’Eliseo nel 1958.

Un racconto teatrale recitato come un film

“Uno sguardo dal ponte” ritrova ora la via del palcoscenico (nella traduzione di Masolino D’Amico) con Massimo Popolizio che lo dirige e lo interpreta come grande racconto teatrale ma con la potenza espressiva di un film. Insieme a lui sul palcoscenico Valentina Sperlì, Raffaele Esposito, Michele Nani, Lorenzo Grilli, Gaja Masciale, Felice Montervino, Marco Mavaracchio e Gabriele Brunelli. Lo spettacolo, in esclusiva regionale, sarà in scena oggi alle 19.30 al Piccinni per la stagione di prosa 2022-23 del Comune di Bari in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Tre le repliche: domani e dopodomani alle 21, e domenica 16 aprile alle 18.

Temi incandescenti e ancora attualissimi

La storia concentra una serie di temi incandescenti e ancora attualissimi: la fuga dalla povertà, le tensioni dell’immigrazione clandestina, la caccia allo straniero, l’affetto morboso all’interno della famiglia. La vicenda è quella dell’italiano Eddie Carbone che vive a New York con la moglie Beatrice e la nipote Catherine, dalla quale è ossessionato. L’arrivo in casa di Marco e Rodolfo, parenti della moglie e clandestini negli Stati Uniti, scatena la gelosia. L’estremo attaccamento alle origini del protagonista, a uno stile di vita arcaico e violento, determina irrimediabilmente la sua tragedia.

«Questo concetto di ineluttabilità del destino e di passioni dalle quali si può essere vinti e annientati è una “spinta” o “necessità” che penso possa avere ancora oggi un forte impatto teatrale - scrive Popolizio - tutta l’azione è un lungo flash-back, Eddie Carbone, il protagonista, entra in scena quando tutto il pubblico già sa che è morto per me è una magnifica occasione mettere in scena un testo che assomiglia molto ad una sceneggiatura cinematografica, e che, come tale, ha bisogno di primi, secondi piani e campi lunghi. Alla luce di tutto il materiale che ha potuto generare dal 1955 ad oggi, cioè film, fotografie, serie televisive, credo possa essere interessante e “divertente” una versione teatrale. Una grande storia… raccontata come un film… ma a teatro. Con la recitazione che il teatro richiede, con i ritmi di una serie e con le musiche di un film».

Domenica alle 17.30 nella sala Massari del Comune di Bari, avrà luogo anche il laboratorio “Portami con te” riservato a bambine e bambini tra i 5 e i 10 anni il cui genitore abbia acquistato il biglietto dello spettacolo in programma. Prenotazione entro oggi all’indirizzo spinebookstore@gmail.com.