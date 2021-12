Magna Grecia Awards, festa per i 25 anni

Parata di Stelle per il Magna Grecia Awards che compie venticinque anni festeggiando le sue “Nozze d’Argento”con una Serata di Gala, ieri sera al Teatro Spadaro di Massafra, e con un’esclusiva Charity Dinner in favore del progetto “Home” di Trenta Ore per la Vita, a Villa Natia di Mottola.

Il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dallo scrittore e regista pugliese Fabio Salvatore ispirato ai valori e agli ideali della cultura “Magno Greca”, per “celebrare il cuore, il pensiero, l’azione” e valorizzare l’operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso i propri talenti.

Ospiti illustri

Tanti i personaggi, politici, medici, artisti e sportivi, si sono susseguiti sul palco in tanti mini-talk e interviste con il padrone di casa, Fabio Salvatore a partire dalla politica, con il Sottosegretario alla Salute Andrea Costa, legato alla kermesse, perché ha scelto di condividere la mission “umana” del prestigioso riconoscimento che da sempre ha abbracciato campagne solidali come quelle sul cancro e in particolar modo quella sull’HPV. E ancora del Sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia e del Sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, del Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia Aldo Patruno, della Direttrice del Dipartimento dello Sviluppo Economico Regionale Gianna Elisa Berlingerio, il Consigliere del Presidente della Regione Puglia per la terra di Taranto, Mino Borraccino e dell’Assessore alla Sviluppo Economico del Comune di Bari, Carla Palone.

Il nuovo direttore scientifico

Nel corso della serata è stata ufficializzata la nomina del nuovo Direttore Scientifico del Magna Grecia Awards, la giornalista Ylenia Berardi e affrontati tanti focus su diversi ambiti, dalla tv alla comunicazione, dalla bellezza all’importanza della sana alimentazione, dalla musica all’arte dello spettacolo. Ospite d’onore e padrino dei 25 anni del Magna Grecia Awards il cantautore siciliano Giovanni Caccamo, legato da anni alla manifestazione, mentre le Madrine sono state Elenoire Casalegno, Samantha De Grenet e Pamela Camassa, cuore del racconto del cambiamento dello spettacolo e della tv italiana degli ultimi anni.

Tanti volti noti sul palco

Tanti i volti noti saliti sul palco per omaggiare questo compleanno speciale, come il judoka Marco Maddaloni, l’attore Gilles Rocca, l’attore e cantante Mario Ermito, il vincitore di Masterchef Antonio Lorenzon. Ed ancora, il guru di Tisanoreica, l’uomo del benessere, l’imprenditore e personaggio della Tv Gianluca Mech, il modello ed ex nuotatore Luca Daffrè, il dottor Andrea Garelli, illustre chirurgo di oncoestetica e chirurgia ricostruttiva ed estetica e Alex Pacifico, il noto manager delle star. Tanti i momenti emozionanti tra i quali il passaggio di testimone della produzione dei Magna Grecia Awards al produttore, di origini pugliesi, Damiano Petrelli, e la famiglia Salvatore manterrà la sola genitura della manifestazione e del brand e non più della sua produzione ed organizzazione.