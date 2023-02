I Premi Ubu Claudia Marsicano e Francesco Alberici ospiti di Teatro Koreja a Lecce. Appuntamento questa sera alle 18.30 con “Tropicana”, all’interno della rassegna Strade Maestre, con lo spettacolo della compagnia Gli Scarti che vede in scena anche Salvatore Aronica e Daniele Turconi.

“Tropicana” è il succo di frutta numero uno al mondo, intuizione di un emigrato siciliano in Florida, ma soprattutto il celeberrimo brano del Gruppo Italiano che, dopo aver dominato le classifiche dell’estate 1983, anno di uscita, è diventato un brano simbolo di ogni estate e del divertentismo, pure toccando nel testo temi delicati. A presentare lo spettacolo, le parole di Francesco Alberici, Premio Ubu come Migliore attore Under 35 nel 2021.

Cos’è Tropicana, come è stato costruito?

«Uno spettacolo con un taglio comico innegabile che accompagna lo spettatore dall’inizio alla fine ma che corre e si sviluppa su piani differenti. E così Tropicana cerca di catturare lo sguardo più profondo verso una sorta di buco nero, trattando per esempio delle difficoltà che un artista vive nel confrontarsi con il mercato attorno all’arte. Una messa in scena divertente che cerca di indagare tra alcune delle tinte fosche che ciascuno di noi vive».

Nel corso dello spettacolo viene esaltato il senso del nonsense.

«Il nostro bagaglio artistico è colmo della comicità surreale dei Monty Phyton e di Richy Gervais ed ecco che la cifra della demenzialità per noi diviene fondamentale. La demenzialità intesa nel suo significato e utilizzo più alto che viene recuperata e messa al servizio del pubblico che assiste allo spettacolo».

Quanta contemporaneità esiste tra Tropicana e i tempi che viviamo?

«Lo spettacolo è del 2017, non proprio di prima mano. Sentivamo il bisogno di raccontare qualcosa partendo da una canzone cult incisa nel 1983. Quaranta anni fa si materializzava la fine della società impegnata, arrivò il tempo del riflusso con la gente che cercava il divertimento. Di quegli anni sono i tormentoni televisivi e radiofonici, i lustrini e le paillettes nei quali le generazioni a venire si sono trovate loro malgrado incastrate. Il caso di Tropicana è emblematico, nello spettacolo ci chiediamo “ma perché nessuno ascolta mai la canzone fino in fondo”. Ecco, di questi nostri tempi è tipica la incapacità di ascolto, di ascoltare sé stessi e quanto accade attorno a noi».

Lo spettacolo punta l’attenzione sulla considerazione dell’arte come merce. Un concetto pericoloso che costringe spesso l’artista a “prostituirsi”.

«Il saggio di riferimento è “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità finanziaria” di Pierluigi Panza che riprende nel titolo il testo di Walter Benjamin “L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica”. Non viviamo più tempi di mecenatismo e l’artista è costretto a promuovere sé stesso in un mercato che ingoia tutto e che lo mette in difficoltà. E così diviene sempre più complicato e difficile riconoscere un prodotto artistico di livello da una produzione di marketing all’interno della quale l’arte è soltanto un mezzo».

Quella a Teatro Koreja è una prima volta assoluta. Cosa vorreste che il pubblico portasse a casa dopo lo spettacolo e cosa vorreste avere in dono dagli spettatori?

«Il desiderio è sempre quello di accendere curiosità attorno al teatro contemporaneo che, per tanti e vari motivi, ha sempre più difficoltà a girare nei teatri e ad affermarsi, e una qualche attenzione sui temi toccati nel corso dello spettacolo. Anche soltanto partire, soprattutto per i più giovani, dall’ascolto del brano del Gruppo Italiano. Il pubblico lontano dalle grandi città dove il rischio è quello della overdose di offerta è più generoso, ha uno sguardo più puro. Questo arriva sul palcoscenico ed è una percezione preziosa».

Dopo lo spettacolo sarà possibile incontrare la compagnia e dialogare su quanto visto. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con l’associazione Palchetti Laterali. Info e prenotazioni: 0832.242000. Biglietti su vivaticket.it.