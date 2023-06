Essere liberi. Fino ad un anno e mezzo fa, “libertà” significava soprattutto desiderio di riprendersi gli spazi requisiti dall’incedere della pandemia. Ma nel normale procedere dell’esistenza umana, nelle società occidentali e non, i sentimenti legati all’esigenza di essere liberi sono fortunatamente i mille colori di una rosa sfumata che parte dai diritti civili e arriva fino ad aspetti pregnanti della politica.

Dopo l’anteprima nazionale andata in scena un anno fa a Cerrate, torna in Puglia “Libertà Rampanti”, il progetto dell’attore autore leccese Mario Perrotta, un lavoro teatrale che appunto ruota intorno a questi temi sin dal titolo: intorno alla parola “libertà”, con il portato che essa si trascina dietro, affiancata a un aggettivo evocativo, di chiaro richiamo calviniano “rampanti”. L’attore Premio Ubu 2022 (e tanti altri premi e riconoscimenti raccolti laddove ha seminato performance nelle sue lunghe e variegate peregrinazioni teatrali) ha presentato ieri il primo atto di questo progetto al palazzo della Presidenza della Regione Puglia annunciando che “Libertà Rampanti” dal 18 al 21 luglio farà tappa al Castello Svevo di Bari, al Castello di Manfredonia, al Parco archeologico di Canne della Battaglia e al Parco archeologico di Egnazia.

Un "omaggio" allo scrittore Italo Calvino

Lo spettacolo, quindi, il mese prossimo avrà la “libertà” di animare siti archeologici pugliesi, ossia location non espressamente deputate al teatro contemporaneo, e lì riparlerà delle libertà individuali e collettive e poi celebrerà degnamente l’anno dedicato al centennale dalla nascita di Italo Calvino. Così come si è visto lo scorso agosto a Cerrate, sono tre voci in scena a parlare di libertà. È questo il nucleo dello spettacolo che è il primo atto di un progetto teatrale più articolato che sarà “Penso che dovrei volare” scritto da Perrotta intorno al prismatico concetto di libertà alla luce della storia, della letteratura, dell’arte ecc... In scena l’attore infatti sarà accompagnato dal teologo Vito Mancuso e dalla giornalista e critica di Repubblica Sara Chiappori per una sorta di dialogo spalancato su testi che arrivano da pagine di letteratura, di musica, teatro e filosofia, seguendo voli pindarici da Sofocle a Sant’Agostino, alla lucidità di Voltaire, poi Shakespeare, Dostoevskij, Morante e di tanti altri pensatori che hanno puntato il loro sguardo sull’idea e sui colori della libertà. Più teatrali saranno le performance di Perrotta e si apriranno al confronto tra riflessioni e idee di Sara Chiappori e Vito Mancuso. Le conclusioni dello spettacolo saranno dedicate tutte a Italo Calvino, come un omaggio all’ironia e alla saggezza del grande intellettuale contemporaneo italiano.

«Un progetto importante in quattro luoghi di grande rilevanza culturale»

«Sono particolarmente felice di presentare un progetto importante per quattro luoghi di grande rilevanza culturale della nostra terra – ha dichiarato Mario Perrotta – e annunciare in anteprima un progetto ancora più articolato dedicato alle nuove generazioni che mi vedrà coinvolto anima e cuore». Nel corso dell’incontro a Bari infatti è stato presentato anche il progetto di formazione “Apulia Masterclass”, un’idea di Perrotta sostenuta dal Fondo Cultura della Regione Puglia e dedicato alle professioni dello spettacolo dal vivo e alla creazione teatrale, unanimemente accolta con favore dai presenti e dal Teatro Pubblico Pugliese soprattutto. Ma non è tutto. Queste nelle location speciali saranno le prime date di un tour che riprenderà in autunno. Si prevede infatti che lo spettacolo viaggerà verso il Kursaal Santalucia di Bari e poi si aprirà ad altri contenitori, anche archeologici come previsto da diversi progetti regionali.

Alla conferenza stampa di ieri, oltre a Mario Perrotta erano ieri presenti Aldo Patruno, direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia; Paolo Ponzio, presidente del Teatro Pubblico Pugliese; Ezia Torelli, direttrice del Parco Archeologico Canne della Battaglia in rappresentanza della Direzione Regionale dei Musei.