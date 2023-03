​Maria De Filippi, ad Amici con la voce rotta dal pianto: «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato»

«Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato». Lo aveva detto ai suoi collaboratori, il primo giorno in cui era tornata a lavoro. Ora Maria De Filippi lo ha fatto anche in televisione, nella puntata del pomeridiano di Amici andato in onda domenica (la prima registrata dopo la morte di Maurizio Costanzo). La conduttrice, dopo la morte del marito e i giorni di lutto, è tornata presto a lavorare ai suoi programmi. Nella puntata del talent, De Filippi è stata accolta da un calorosissimo applauso del pubblico, che ha cominciato ad acclamarla dicendo «Maria, Maria». Nello studio poi ha preso posto sulla sua poltroncina, dove con la voce rotta dal pianto, ha detto: «Ricomincio a lavorare perché così mi hanno insegnato». Il riferimento, ovviamente, è proprio a Maurizio, che così avrebbe voluto.

Maria De Filippi, l'accoglienza alla prima puntata dopo la morte di Costanzo

Raimondo Todaro, professore di ballo, da lontano le ha mandato dei baci quando Maria è entrata nello studio. Applausi anche da Lorella Cuccarini, Arisa, Rudy Zerbi e tutti gli altri professori della scuola. Il pubblico le ha fatto sentire tutto il calore possibile, poi la puntata è cominciata così come da "ordini" di Maria.