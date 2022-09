Giannetta alla Mostra del Cinema di Venezia: «Blanca sta per tornare»

Torna alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia la terza edizione del Premio Collaterale RB Casting. Host del Premio, l'attrice Maria Chiara Giannetta, originaria di Foggia. La pugliese è stata ospite a Venezia, dopo aver trascorso un periodo di vacanza in Puglia. «Puglia mia, ti porto sempre nel cuore quando vado via», ha dichiarato citando Caparezza.

Grande attesa per Blanca

La stagione numero 2 della serie tv "Blanca" in cui interpreta una detective ipovedente si farà: «Blanca sta per tornare» ha detto Giannetta da Venezia confermando che la fiction di RaiUno potrebbe andare in onda già alla fine del 2022.

Il Premio Collaterale RB Casting

Torna dunque a Veneiza il Premio Collaterale RB Casting, si tratta di un riconoscimento indirizzato esclusivamente agli interpreti italiani dei film presenti nella Selezione Ufficiale.





Ad assegnare il premio alla migliore interpretazione sarà una giuria composta da importanti casting director. I componenti della giuria sono: Marita D'Elia ("Reality", "La Tenerezza", "Benvenuti al Sud", "Mare Fuori", "Il Bambino Nascosto"), Marco Matteo Donat-Cattin ("Briganti", "Il Re", "Bangla", "Baby", "Il Divin Codino") e Florinda Martucciello ("L'Amica Geniale – Storia di chi fugge e di chi resta", "La vita bugiarda degli adulti", "Gomorra 5", "Masantonio", "Mollami").



La Mostra del Cinema di Venezia è il primo festival internazionale ad approvare ufficialmente un premio assegnato da soli casting director.Durante tutto il periodo della Mostra, in programma dal 31 agosto al 10 settembre, i tre casting parteciperanno alle proiezioni dei film selezionati in Concorso, Fuori Concorso e nelle sezioni Orizzonti e Orizzonti Extra. Il miglior attore o la miglior attrice verrà annunciato il 10 settembre. L'obiettivo del premio è quello di valorizzare non solo l'attore vincitore ma anche la categoria del casting director, figura professionale fondamentale nella composizione del cast artistico di un film. I casting director vengono premiati ai BAFTA, agli Emmy Awards e in Italia ai Nastri d'Argento, votano per gli Oscar, gli EFA e i David di Donatello.Le precedenti edizioni sono state vinte da Linda Caridi (Venezia 77) e da Aurora Giovinazzo (Venezia 78).Host del Premio: Maria Chiara Giannetta.