Marco Mengoni, l'annuncio: il tour arriva in Puglia il 28 giugno

Il tour di Marco Mengoni arriverà anche in Puglia. Il cantante, protagonista a Sanremo 2023, dove è primo sin dalla serata inaugurale del festival, ha annunciato le date del tour estivo. Si parte da Bibione, allo Stadio comunale, il 17 giugno. In circa 20 giorni sette concerti: il 28 giugno a Bari, all'Arena della Vittoria. Biglietti in vendita: da 55 a 67 euro i prezzi.

Marco Mengoni, il tour: le date

17 giugno • Bibione, Stadio Comunale (Data Zero)

20 giugno • Padova, Stadio Euganeo

24 giugno • Salerno, Stadio Arechi

28 giugno • Stadio Arena della Vittoria

1 luglio • Bologna, Stadio dall'Ara

5 luglio • Torino, Stadio Olimpico

8 luglio • Milano, Stadio San Siro