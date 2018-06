Marco Liorni, ecco il nuovo programma: si chiamerà "Italia sì"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo sette anni a "", perè tempo di nuove sfide: daa partire dalle 16.45 sarà il nuovo volto del sabato pomeriggio con, prendendo di fatto il posto disolida al timone dinel day time. L'annuncio ufficiale durante la presentazione deiLEGGI ANCHE: Rai, Orfeo ricorda Frizzi e su Insinna a L'eredità spiega: «L'unico rischio è che faccia benissimo»â€‹ Un flusso inarrestabile di storie, volti, emozioni, problemi e soluzioni. Il paese che sfila di fronte a se stesso per raccontarsi e confrontarsi come nelle piazze della provincia italiana di un tempo, ma con modalità e linguaggi della modernità. Ma il cuore pulsante dell'Italia che vive è ancora quello e, nel sabato pomeriggio di Rai 1, sale su una pedana per offrire la propria umanità ad un affresco tenero e disincantato, emotivo e problematico di un paese che ha ancora voglia di ridere e di pensare.La pedana è al centro della scena e del racconto e sulla pedana salgono i protagonisti di un talent che ha per oggetto la vita. Offrono le loro storie allo sguardo e alla riflessione di una commissione di “medici del racconto”, volti noti ai quali affidare piccoli scrigni magici di storie personali. Ma da questo speaker corner possono partire anche storie che dividono il pubblico e portano a duri confronti su argomenti di stretta attualità. E su quella pedana possono sfilare volti noti o sconosciuti protagonisti del quotidiano per portare se stessi sul podio. Se stessi e: storie, interrogativi, problemi, fotografie, ricordi, oggetti, frammenti di memoria e particelle di speranza. Ciascuno da quella pedana darà qualcosa e dallo studio riceverà qualcos’altro in cambio.