Opera straordinariamente ricca di suggestioni per la bellezza dei versi, certo, ma anche per l’infinita galleria di ritratti dipinti dalla penna del poeta: nella storia della musica la “Divina Commedia” è stata fonte di ispirazione per generazioni di compositori che dal ‘500 fino ai giorni nostri hanno ricavato dei capolavori assoluti. Dove non mancano, peraltro, le variazioni musical/pop come quelle de “La Divina Commedia Opera Musical” di monsignor Marco Frisina, lavoro del 2007 che mescola melodramma, canto gregoriano, blues, pop e rock. E ci saranno anche alcuni brani di questo musical nel Concerto – Meditazione per soli, coro e orchestra “Tra cielo e terra”, diretto dallo stesso Frisina, in programma oggi alle 20 nella Basilica Cattedrale “Maria SS.Della Madia” di Monopoli, domani alle 20 nella Basilica Santuario “Santi Medici Cosma e Damiano” di Bitonto, e dopodomani allo stesso orario in Piazza Santa Croce a Palo del Colle.

Un concerto imponente con oltre duecento artisti: 50 professori d’orchestra, 7 solisti e quasi 150 artisti della grande compagine corale composta da 4 cori riuniti: l’Associazione Culturale-Musicale Coro e Orchestra “Nicola Vitale” di Putignano, il Coro della Diocesi di Conversano-Monopoli “Madre dell’Unità”, l’Associazione Musicale e Culturale “Corale Santa Scorese” di Palo del Colle, e la Corale della Basilica Santuario dei Ss.Medici di Bitonto, tutti preparati da Sebastiano Giotta, Gianluca Borreggine e Antonio Frascella. I solisti sono i soprani Rosaly Lucia Caiazzo e Mariangela Topa, i mezzosoprani Serena Scarinzi e Stefania Lenoci, i tenori Sebastiano Giotta e Giuseppe Carulli, e il baritono Gianluca Borreggine.

Compositore, biblista e docente

Fondatore e direttore del Coro della Diocesi di Roma, compositore di fama internazionale, biblista e docente, Marco Frisina è anche autore di numerosi canti liturgici, conosciuti e apprezzati anche all’estero, e di molte colonne sonore di film ispirate alla Bibbia alcune delle quali saranno eseguite in questi tre appuntamenti assieme ai brani del musical sulla “Divina Commedia”. D’altronde i suoi concerti, come ha più volte sottolineato il monsignore musicista, non si fermano al puro intrattenimento ma cercano il dialogo con chi ne fruisce. In questo senso, la musica non ha confini e ciò gli permette di muoversi tra la composizione sacra e quella “profana” della cinematografia. Un rapporto, quello con il piccolo e grande schermo, che nasce casualmente nel ’92 ma che, nel corso dei decenni, si è trasformato in una dimensione ricca di collaborazioni e riconoscimenti.