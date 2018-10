Marco Carta fa coming out a Domenica Live: «Sono gay, innamorato felice e lo canto nel mio nuovo singolo»

Molto emozionato, ma sorridente, il cantante rivelazione di Amici di Maria De Filippi e vincitore del Festival di Sanremo, ha aggiunto:

potere dire le cose quando e come vuoi tu”.



Barbara D'Urso ha poi voluto ascoltare la nuova canzone di Carta: è un brano che parla anche di un primo bacio, quello dato a un ragazzo amato tantissimo da Carta.

Con grade trasporto la conduttruce è intervenuta di nuovo:

Per dire quello che hai detto tu non ci vorrebbe coraggio… Dovrebbe essere una cosa normale

. E ancora Carta:

Oggi mi sono sentito pronto a parlarne. E' una scelta di libertà, anche della mia anima, del mio corpo e della mia creatività

.



Marco Carta è diventato famoso nel 2008 quando ha vinto il talent show della De Filippi. Successo raddoppiato l'anno seguente con con il trionfo al Festival di Sanremo con il singolo La forza mia. Nella cariera ha ricevuto numerosi riconoscimenti: Trl Awards, Wind Music Awards, Venice Music Awards, due Kids Choice Awards, Latin Italian Awards, il premio Barocco e il premio Roma Videoclip.



Ha scritto l'autobiografia "Ho una storia da raccontare" ed è stato ingaggiato come doppiatore nel film d'animazione Impy Superstar - Missione Luna Park.

