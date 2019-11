Su Leggo.it le ultime novità. Mara Venier scoppia in lacrime e abbandona lo studio di Domenica In: «Scusate...». Grande commozione oggi in diretta nel salotto di Rai1. Mara Venier, visibilmente turbata, ha interrotto la conduzione per riprendersi da un momento molto intenso.

Leggi anche > Nadia Toffa, la mamma a Domenica In: «Sono rimasta con lei fino alla fine, ma non è vero che il fidanzato non le era accanto»​

La conduttrice aveva appena terminato l'intervista alla mamma di Nadia Toffa , Margherita. Un colloquio molto commovente durante il quale è stata ripercorsa la carriera e gli ultimi momenti della giornalista scomparsa lo scorso 13 agosto.

Al termine dell'intervista, Mara Venier si è sciolta in lacrime e non è riuscita immediatamente a cambiare argomento. L'orchestra ha iniziato a suonare per intrattenere il pubblico e la conduttrice si è ripresa dietro le quinte. Superato il momento di commozione, Mara Venier rientra e la trasmissione continua.

Ultimo aggiornamento: 22:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA