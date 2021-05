Måneskin nella top 20 britannica con "Zitti e Buoni": primo brano italiano 30 anni dopo "Miserere"

I Måneskin dopo la vittoria all'Eurovision Song Contest 2021 continuano a scalare le classifiche mondiali e si posizionano al 17° posto nella Uk Weekly single chart con il brano 'Zitti e Buoni', già doppio disco di platino. Stabilito un nuovo record dal gruppo rock romano: per la prima volta dopo trent'anni un brano in italiano entra nella Top 20 britannica. Nel 1990 Luciano Pavarotti con "Nessun dorma" era arrivato alla ventunesima posizione ma solo il cantautore Zucchero nel 1992 riuscì a entrare nella classifica della chart dei singoli britannica conquistandone la 15° posizione con il brano Miserere.

«Non ci sono parole per descrivere quanto siamo felici e onorati», hanno fatto sapere i Måneskin in un post condiviso sui loro canali social per il traguardo raggiunto. E ancora: «Restate sintonizzati, questo è solo l’inizio».

Zitti e Buoni is the first song in italian to smash into the official UK chart in the last 30 years, We are #17.

No words can describe how happy and honoured we are.

Our music is spreading through more than 30 charts all over the world and this is literally insane.@BBCR1 pic.twitter.com/zT6x0qrmfS

— ManeskinOfficial (@thisismaneskin) May 28, 2021