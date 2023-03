I Maneskin in Puglia, pandemonio in città: tutte le chiusure per la viabilità

Bari si prepara ad accogliere domani il concerto dei Maneskin. Per l'evento sono stati venduti tutti i 5.582 biglietti messi a disposizione, e la Polizia ha predisposto particolari servizi di ordine pubblico e limitazioni alla viabilità, in sinergia con la Polizia Locale.

Le chiusure

In particolare ci sarà la chiusura al traffico dello svincolo 14 b della tangenziale Bari Japigia via La Pira, ad eccezione dei mezzi Amtab, dalle 15 e fino a «cessate esigenze». Per evitare che persone prive di biglietto si accalchino nell'area o cerchino di accedere all'interno, informa la Questura, sono stati disposti servizi di ordine pubblico, con la previsione di un'area di sicurezza esterna ed un dispositivo all'interno del Palaflorio.

Dalle ore 15 e fino a due ore dopo la fine del concerto, all'interno del Palaflorio, e lungo il perimetro dell'area, «è vietata la vendita di bevande in contenitori in vetro e lattine di alluminio. Le bottiglie di plastica dovranno essere senza tappo». L'apertura al pubblico dei cancelli d'ingresso al Palaflorio è prevista a partire dalle ore 18.00. Il filtraggio del pubblico avverrà in un'area di sicurezza esterna, alla quale potranno accedere solo i residenti nella zona e coloro che siano muniti di biglietto.