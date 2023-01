Tornano i Maneskin con un nuovo album di inediti. Si chiama “Rush!” e fra due giorni, da venerdì, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e nelle differenti versioni fisiche, vinile standard, bianco, rosso e picture disc, special box sets, cd e molto altro. Presentato nelle scorse ore, il nuovo lavoro viene descritto come uno spazio che vede i quattro membri della band agli angoli opposti, con l’album stesso come punto centrale. Un punto che è anche una ripartenza, visto che arriva proprio mentre il gruppo si prepara a riprendere il “Loud Kids Tour”, che partirà il 23 febbraio e il 31 marzo sarà anche in Puglia, al Palaflorio di Bari.

«Abbiamo raggiunto questo nostro primo obiettivo dopo la maturazione nei concerti tenuti in Italia e all’estero, sperimentando tantissimo, studiando ognuno di noi per proprio conto fino a capire che volevamo ottenere molta crudezza nei suoni – sottolinea Victoria De Angelis, la bassista della band – abbiamo scritto brani in italiano e in inglese e siamo soddisfatti, all’interno dell’album c’è varietà, pur mantenendo un suono scarno e crudo».

L'euforia sul filo del rasoio

“Rush!” è la sensazione di euforia che si prova vivendo sul filo del rasoio con il timore di precipitare, scegliendo una vita che comprende tutto, gli aspetti fortemente positivi e le rinunce. Uno dei brani è “Supermodel”.

«Lo abbiamo scritto dopo aver trascorso dei mesi bellissimi a Los Angeles – accenna Damiano David, front-man e cantante – a volte ci ha sorpreso, e allo stesso tempo intrigato, il fatto che la gente si preoccupi così tanto di coltivare il proprio status, di essere una celebrità, e sia totalmente ossessionata dalle apparenze, dalle conoscenze».

Altro singolo è “The loneliest”, canzone più ascoltata al mondo, 53ª nella classifica Top Songs Global di Spotify; la più alta nuova entrata ed è già presente nelle classifiche di 28 Paesi. Con “The loneliest” i Maneskin sono tornati a comporre una ballad, il genere di alcuni fra i loro più grandi successi; tra liriche struggenti e assoli di chitarra elettrizzanti che si tingono di una delicatezza a tratti elegante, il brano classic rock racconta il loro lato più vulnerabile.

Nel singolo "Gossip" anche il chitarrista Tom Morello

Venerdì scorso è uscito il nuovo singolo, “Gossip”, che vede la straordinaria collaborazione del leggendario Tom Morello, chitarrista di Rage Against The Machine, Audioslave, Bruce Springsteen & The Street Band e altri ancora.

«L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo: non lo ringrazieremo mai abbastanza – ammette Damiano – è un onore per tutta la band».

«Ha portato un po’ di Rage nei Maneskin», aggiunge Ethan Torchio, il batterista. E Thomas Raggi, il chitarrista del gruppo, gli fa eco: «Tom è uno dei miei più grandi idoli, ascoltandolo ho sempre imparato molto. Suonare con lui è stato un sogno che diventa realtà».

«La canzone nasce da un riff che Thomas ha scritto tempo fa e che abbiamo tenuto nel cassetto, ma su cui abbiamo continuato a lavorare – spiega poi Victoria – quando però Tom Morello si è unito a noi ha portato quel tocco in più».

Ovviamente la grande attesa è adesso quella per l’avvio del tour. «Non vediamo l’ora che inizino di nuovo i live – conclude Damiano – i nostri coetanei non sono abituati a questo tipo di musica: sono incuriositi e per loro è una novità da scoprire; stiamo scavalcando gli stereotipi di oggi, anche se non proponiamo il genere musicale più in voga».