Malore per Paolo Del Debbio durante Diritto e rovescio, il conduttore abbandona la trasmissione

Malore per Paolo Del Debbio durante la puntata di Diritto e rovescio di giovedì 16 gennaio. Dopo circa due ore il conduttore è stato costretto ad abbandonare la trasmissione per un fore dolore alla gamba che gli impediva di stare in piedi. «Ho un problema ad una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco», ha ammesso al ritorno da una pausa pubblicitaria.

«Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino». Il presentatore ha lasciato lo studio e il suo sostituto ha portato a termine la puntata fino all'1 di notte circa. Non sono state date altre informazioni in merito al problema avuto da Del Debbio, né è stato detto nulla sulla sua partecipazione alla prossima puntata.

Marcello Vinonuovo, giornalista per Mediaset dal 2007 ha lavorato come inviato per Studio aperto, ha lavorato a Tgcom24 e a Videonews, dove ha collaborato alla realizzazione di trasmissioni come Matrix e Quinta Colonna. Il pubblico televisivo lo conosce come conduttore del talk show Dalla vostra parte nel 2017.

