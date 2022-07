Mahmood, Renga, Maglioglio e gli aperitivi sul mare: ecco gli appuntamenti da non perdere stasera in Puglia

Grandi live - Elisa, Mahmood, Cristiano Malgioglio, Francesco Renga - spettacoli teatrali, aperitivi sul mare, dj per ballare in disco o in spiaggia: non manca proprio nulla per trascorrere in allegria anche questa sera - sabato 23 luglio - in tutte le località turistiche della Puglia.

Lecce e provincia

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Riccardo Muti sul podio stasera e domani al Petruzzelli LA CURIOSITà Chiara Ferragni a bordo piscina con la borsa Made in Salento PERSONE Ilaria Galassi, da star di Non è la Rai a badante di una... ESTATE VIP Sorpresa a Porto Cesareo, in spiaggia spuntano tre fuoriclasse

Emanuela Aureli, l’imitatrice per eccellenza della tv italiana, sarà la protagonista oggi nel Pala Summer di Piazza Palio a Lecce. L’artista si esibirà in un monologo comico accompagnata solamente da un chitarrista, il bravissimo Giandomenico Anellino, raccontando la storia della sua carriera, sin dagli inizi, con una serie di aneddoti buffi spesso legati alla sua fisicità. Lo spettacolo, che avrà inizio intorno alle 21, sarà gratuito fino ad esaurimento posti.

In scena i Mariglia e Alla Bua, stasera per la Sagra te lu ranu, a Merine, un evento dedicato a tradizione, gusto, folklore, musica e solidarietà. Domani tocca invece a Ritmo binario e Bar Italia. Spazio anche all’accoglienza e alla solidarietà, con la presenza di un mercatino di prodotti hand made realizzati dagli ospiti ucraini, tra questi i tamburelli e i ventagli decorati realizzati da Natali e Ludmilla, maestre di pittura. Per il programma e i dettagli dell’evento consultare il sito sagrateluranu.it e le pagine social della Sagra de lu ranu e dell’Associazione.

All’Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d’Otranto (ore 21.30 - contributo associativo 7 euro) appuntamento con “I Calsolaro - Barba, capelli e ballabili” con Antonio Calsolaro (mandolino), Dario Muci (chitarra) e Giuseppe Semeraro (voce narrante). Prosegue infatti il viaggio del musicista e ricercatore salentino Dario Muci a caccia delle tracce di una tradizione del Sud ancora poco conosciuta, “La Barberia”, la musica delle sale da barba.

Continuano gli aperitivi al tramonto e le serate al Cotriero di Gallipoli, località Pizzo. Oggi in consolle Francesco Adriani De Vito in arte Dubin con le sue sonorità tra reggae, cumbia e dub. A seguire concerto dei Fanfarròni. Inizio ore 18:30. Ingresso libero.

Aspettando la nona edizione della Sagra del Diavolo, che dopo due anni di stop tornerà il 19 e 20 agosto, oggi alle 21 alla New Trattoria da Santino a Galatone prosegue “Calici di Sangue”. Ospiti della serata il regista Giovanni Minerba, la scrittrice Teresa Musca e la fotografa e pittrice Debora De Massimo. Ingresso libero.

Appuntamento questa sera alle 21 con la grande musica del festival “Un’emozione dal Salento”, che taglia il traguardo della 18esima edizione. Nella zona industriale di Carmiano lo spettacolo entra nel vivo con l’Orchestra “Terra del Sole” diretta dal maestro Enrico Tricarico. Poi I Santo California, la cantante Fiordaliso, la coppia di tenore e soprano della Fenice di Venezia, Dionigi D’Ostuni e Mila Soldatic, il cantante di pizzica salentina Antonio Amato e Tommaso Zuccaro. Spazio al cabaret “Made in Sud” di Dino Paradiso, conduttore della serata insieme all’attore Ivan Raganato e a Monica Lubinu.

Taranto e provincia

Secondo appuntamento con il Taranto Jazz Festival, stavolta con due virtuosi dell’ottone di caratura internazionale. Oggi, infatti, sarà la volta dei Latin Mood, il sestetto guidato dal trombettista Fabrizio Bosso e dal sassofonista Javier Girotto, che fa dell’incontro tra diverse culture ed estrazioni musicali il proprio tratto distintivo. Fianco a fianco con questi due totem del jazz mondiale ci saranno Natalio Mangalavite, che suonerà sia il piano che il sax, Luca Bulgarelli al basso elettrico, Lorenzo Tucci alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni. Start, dunque, questa sera alle ore 21.30, cancelli aperti sin dalle 19. Saranno presenti stand gastronomici e dei nostri partner commerciali. Ticket d’ingresso 20 euro.

Manu Funk in concerto stasera sul palco della ‘Nchianata di Torricella. Ingresso al pubblico a partire dalle 20.30 con ticket di 5 euro, inizio spettacolo ore 22.30, a seguire dj set a ingresso libero.

A Fragagnano oggi “Serata d’Autore” con lo scrittore Carmelo Zaccaria che presenta la sua ultima opera, “Il Tempo Migliore - Divagazioni sul presente irresistibile e artificioso”, edito da Scorpione. Appuntamento alle 20 nei Giardini Carducci Agustini Dell’Antoglietta di via Trento, dove l’autore parlerà della sua raccolta di scritti nella quale analizza e interpreta, da sociologo, la società attuale e le sue incessanti modificazioni.

Questa sera, nell’ambito della Rassegna Estiva, sul palco del Teatro Villa Peripato arriva Cristiano Malgioglio con il suo spettacolo musicale dal titolo “Forte Forte Forte”. L’appuntamento quindi è a Villa Peripato a partire dalle ore 21, ingresso pubblico ore 20,30. Biglietto posto unico numerato settori A e B 25 euro + diritti di prevendita. Settori C e D 20 + diritti di prevendita.

Brindisi e provincia

La magia del blues si appresta a pervadere la città di Brindisi durante il weekend attraverso un appuntamento che è ormai tradizione: la XX edizione del Festival del Blues inserito nel cartellone estivo “Un Mare di Eventi” del Comune. In questa prima serata (la seconda domani) si esibiranno in piazza Santa Teresa a partire dalle 21.30 The Blues Queen, band che ripercorre le storie e le atmosfere che aleggiavano nei dintorni del Delta del Mississipi sia rivisitando i classici del blues sia con brani originali. Seguiranno Gabriel Delta & The Hurricanes, band capeggiata dal chitarrista argentino grande interprete del blues elettrico alla B.B. King e del folk popolare delle distese sconfinate della pampa.

Torna la Ghironda che stasera fa tappa a Ceglie Messapica. L’edizione numero venticinque per il Ghironda Summer Festival, la rassegna di arte e cultura popolare dei cinque continenti che fa incontrare le genti e i performer del mondo, un’edizione speciale che si terrà nei centri storici. Saranno otto le postazioni degli spettacoli a Ceglie Messapica, Teatro Comunale, piazza Sant’Antonio, piazza Plebiscito, atri della Med Cooking School e del Castello Ducale, largo Ognissanti, largo Monterroni, giardino del museo Maac. Di scena artisti di varie nazionalità: Marta Pistocchi con il suo cabaret musicale, Anita Camarella e Davide Facchini con lo swing stile anni Venti, l’argentino Adrian Bandirali con i suoi burattini a guanto. E, ancora, il mago delle bolle di sapone che si fa chiamare Strudel, i virtuosi dell’ensemble Barcelona Flamenco Dance Company in arrivo dalla Spagna e da Andorra e Paolo Giancola con il suo quintetto e le canzoni folk. Ci saranno anche finestre sulla world music con Aly Keita, artista del Mali e virtuoso del balafon, i Magasin du Café e gli hawaiani del gruppo Aloha Dreamers Trio, mentre i linguaggi del corpo saranno territorio dei keniani Afro Jungle Jeegs, esperti di danza acrobatica, e degli antillesi Cubania y Tradition, che ammalieranno gli spettatori con la più famosa e amata delle danze latino-americane, la salsa cubana. In arrivo, inoltre gli inglesi della jazz band The Gin Bolewers e il progetto soul Glory Fly. E, per il teatro di figura, la Famiglia Pugliesi di Sortino con i suoi pupi siciliani. Più propriamente circensi gli spettacoli di Giulio Linguiti, con il suo show di giocoleria, e del clown Doisberto. Artisti di ogni dove ed una diversa visione degli angoli più belli della città negli sguardi di migliaia di spettatori incantati. Una edizione che ingloberà giramondo di diverse etnie, custodi di piccoli e grandi segreti dell’arte popolare, e il pubblico, lo spettacolo nello spettacolo della Ghironda, con i caratteristici capannelli intorno alle varie postazioni. Inizio degli spettacoli alle ore 19.30 con ingresso interamente gratuito.

Bari e provincia

Questa sera (ore 21) Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, si esibirà presso la Banchina di San Domenico a Molfetta, nell’ambito del Luce Music Fest. Reduce dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest e dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha trionfato con il brano “Brividi”, il cantautore e paroliere milanese si prepara ad una ricca estate, in giro per l’Italia e non solo.

A Noicattaro stasera alle 21 si esibirà il cantante e musicista Francesco Renga in piazza Dossetti: è uno dei big che costellano la programmazione estiva del comune di Noicattaro che prosegue con i suoi appuntamenti musicali domani alle 21 con i Panama e dal 5 al 7 agosto con il Festival del NoJazz seconda edizione.

Stasera a Mola di Bari, Palazzo Pesce ospita alle 21.30 “Una canzone intorno al mondo” del Mario Rosini Trio, formato da Mario Rosini alla voce e pianoforte, Paolo Romano al basso e Mimmo Campanale alla batteria. Stevie Wonder, George Benson, Al Jarreau, Pino Daniele sono tra gli autori e i musicisti del repertorio: un itinerario musicale tra jazz, funk e pop in collaborazione con il Duke Jazz Club. L’ ingresso è a pagamento: 13 euro per biglietto intero.