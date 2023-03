Se pensiamo a quel luogo magico che per tutti gli americani, e certo non solo per loro, è rappresentato dal mitico Broadway Theater District a New York, la prima associazione che viene in mente è il musical, il più autentico degli spettacoli nati oltre oceano sebbene, come sempre, di derivazione europea.

«Musical è l’abbreviazione del termine anglo-americano musical comedy - scrive il musicologo Luca Cerchiari, autore di un fondamentale saggio sulla storia di questo genere - è quindi una commedia teatrale con elementi musicali, che sono sia canzoni, che interrompono ma anche unificano lo sviluppo dell’azione teatrale, sia orchestrazioni, che la sottolineano, o che integrano le canzoni. Il musical si caratterizza per una unica e irripetibile concomitanza di competenze espressive: i suoi interpreti devono saper cantare, danzare e recitare contemporaneamente».

Nel solco di questa straordinaria tradizione si colloca la rivisitazione della geniale fiaba de “Il Mago di Oz” di Frank Baum, che viene proposta dalla Compagnia Romanov Arena in un mirabolante family show dalla chiave scenica del tutto originale con il linguaggio del musical che si fonde con quello del circo contemporaneo.

“Il Mago di Oz” arriva ora in Puglia per un doppio appuntamento: oggi alle 20.45 al Politeama Greco di Lecce per la stagione teatrale con la direzione artistica di Sonia Greco; e domani alle 21 al Teatro Team di Bari. Il cast di venticinque artisti in scena è composto da cantanti, danzatori e alcuni tra i maggiori acrobati del circo contemporaneo mondiale. La messa in scena dello spettacolo è esaltata dall’originale animazione, grafiche in 3D, effetti speciali e costumi fantasmagorici realizzati dal team di creativi della Romanov Arena.

Doroty, la strega dell'Est e gli amici di avventura

Questa la trama. Dorothy è una piccola bambina orfana che abita in Kansas con i suoi zii. Un giorno, un tornado spazza via la loro casa, con Dorothy all’interno, trasportandola nel paese di Oz. Qui, la casa, cadendo per terra, schiaccia la strega malvagia dell’Est. Nel paese di Oz, infatti, esistono quattro streghe: due buone (la strega del Nord e la strega del Sud) e due cattive (la strega dell’Est e la strega dell’Ovest). Nella capitale del regno, la città di Smeraldo, vi è inoltre un potentissimo mago, il mago di Oz. Presto Dorothy incontra la strega del Nord, che la ringrazia per aver tolto di mezzo la strega malvagia dell’Est e le dona le sue scarpette di cristallo. Dorothy chiede alla strega di aiutarla a tornare in Kansas, dai suoi zii; la strega non può fare nulla per lei, ma le suggerisce di recarsi nella città di Smeraldo e di chiedere aiuto al mago di Oz. Dorothy si incammina così verso la città. Lungo la strada, incontra tre compagni: uno spaventapasseri che vorrebbe avere un cervello, un boscaiolo di latta che vorrebbe avere un cuore e infine un leone che vorrebbe essere coraggioso. I quattro compagni superano gli ostacoli lungo la strada e giungono al cospetto del mago di Oz, che promette loro di aiutarli ad esaudire ogni desiderio: prima, però, dovranno uccidere la strega malvagia dell’Ovest. La strega invia i suoi aiutanti per sconfiggere Dorothy e i suoi compagni e, finalmente, le terrificanti scimmie alate riescono a rapire Dorothy e il leone e a portarli alla strega dell’Ovest come prigionieri, dopo aver fatto a pezzi lo spaventapasseri e il boscaiolo di latta. Dopo altre avventure Dorothy, utilizzando il potere delle scarpette, torna finalmente in Kansas per riabbracciare i suoi zii.