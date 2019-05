Madonna, ecco chi è il pittore pugliese che la ritrae nel nuovo video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche un pugliese, l'artista originario di Bisceglie Tony Cassanelli , tra i protagonisti del rossimo lavoro di Madonna, "Madame X". L'album uscirà il 14 giugno prossimo, ed è anticipato dal singolo Medellin, con Maluma. In uno degli spezzoni che anticipano il nuovo lavoro, postato da Madonna sul suo profilo Instagram seguito da oltre 13 milioni e mezzo di follower, compare infatti il pittore, che oggi vive a Lisbona, mentre dipinge un ritratto della pop star in posa per lui. Il video è stato ripostato anche sul profilo instagram dell'artista che ha ribadito il suo piacere di lavorare con la cantante. Una modella certamente d'eccezione!