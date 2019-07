Addio a Giuliana, moglie di di Capri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAPRI - «All'una di stanotte abbiamo dato a Giuliana le chiavi del paradiso». Sono state queste le parole di Peppino di Capri per informare gli amici che sua moglie Giuliana, 68 anni, dopo oltre un anno di sofferenze per un male incurabile aveva perso la sua battaglia. Nella sua casa di Napoli, sul lungomare, con tutta la sua famiglia accanto, Peppino, Edoardo, Dario e tutti i nipotini, Giuliana Gagliardi non ce l'ha fatta e questa notte il suo cuore ha cessato di battere.Domani per l'ultima volta Giuliana arriverà a Capri, l'isola tanto amata dal marito Peppino tanto da averne fatto il suo nome d'arte e dove sono nati e vissuti i suoi figli sino all'adolescenza. Anni trascorsi da capresi veri, con Edoardo e Dario che hanno frequentato le scuole isolane mentre Giuliana esercitava la sua professione di biologa nel laboratorio di analisi in piazzetta.Nella casa al Castiglione Giuliana curava personalmente in ogni dettaglio da padrona di casa vera e genuina, accogliendo sempre gli amici con affetto e ospitalità autentica. Apprezzata da tutti gli isolani che la consideravano una di loro e che incontravano nella quotidianità della vita caprese. I funerali si terranno domani nell'ex cattedrale, di Santo Stefano, in piazzetta dove Giuliana giungerà dopo aver attraversato per l'ultima volta quel tratto di mare che divide Napoli da Capri.