Lutto nel cinema: morto il regista pugliese Nico Cirasola. Raccontò la storia della focaccia che "mangiò" l'hamburger

È morto la scorsa notte a 71 anni il regista pugliese Nico Cirasola che ha scritto e diretto film come "Odore di piaggia", "Da do da" e "Focaccia Blues" e l'ultimo, "Rudy Valentino". «Nico Cirasola - scrive il sindaco di Bari, Antonio Decaro in una nota di commiato - è stato un uomo di cinema a tutto tondo, una figura eccentrica e irregolare che si è misurata con la scrittura, la regia, l'interpretazione e la produzione. Un entusiasta, un artigiano del cinema, un uomo profondamente legato a questa terra, ai suoi volti e alle sue storie».

«Con "Odore di pioggia" - aggiunge - ci ha regalato un insolito racconto on the road di una Puglia mitica, mentre con "Focaccia blues" ha firmato un documentario che è un piccolo gioiello sul conflitto tra locale e globale declinato sui temi dell'alimentazione. Di Nico Cirasola mi hanno sempre colpito la vitalità, la capacità di innamorarsi di progetti sempre nuovi, lo sguardo libero e originale con cui ha guardato il mondo e ha scelto di vivere la sua vita». «Nel suo lavoro - aggiunge - si è circondato dei migliori attori pugliesi, ma molti sono anche i protagonisti della scena nazionale apparsi nei suoi film. Oggi Bari perde un testimone sensibile e originale: ai suoi familiari e a chi gli ha voluto bene giunga l'abbraccio di tutta la città».

Focaccia Blues

Il suo più grande successo è stato il docufilm del 2009 "Focaccia blues". Il film racconta una storia vera: ad Altamura nel 2001 viene inaugurato il primo McDonald's. Pochi mesi dopo, il panettiere Luca Di Gesù, con il fratello Giuseppe, apre poco lontano una piccola focacceria. Dopo appena un anno, il fast food americano è costretto a chiudere per mancanza di clientela, attirata invece dalla vicina focacceria "local". Nel film compaiono in piccoli ruoli gli attori Michele Placido e Lino Banfi, il cantante Renzo Arbore e l'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola.