Le parole della pagina scritta, le parole “verticali” dello schermo cinematografico, e infine le parole “presenti”, quelle «incarnate nei corpi, che sole sanno generare l’emozione misteriosa e potente dell’incontro» come le chiama Luigi D’Elia. Il narratore e autore brindisino sarà ospite oggi e domenica del festival itinerante “Driff, Del racconto, il film”, con due pièce che omaggiano le voci intemperanti e più che mai attuali di Cesare Pavese e don Milani.

Si parte da Sannicandro

Cominciano quindi gli appuntamenti con il teatro di Driff 2023 nella corte del Castello Svevo di Sannicandro con “La luna e i falò. Time never dies” di e con Luigi D’Elia, regia di Roberto Aldorasi, in collaborazione con Teatro pubblico pugliese e Fondazione Cesare Pavese. L’appuntamento sarà preceduto a partire dalle 19.30 dalla presentazione del saggio di Franco Vaccaneo “Cesare Pavese. Vita, colline libri” (Priuli&Verlucca).

Lo spettacolo ispirato a Pavese, che ha debuttato nel 2023, opera un interessante cambio di prospettiva rispetto alla lettura tradizionale del romanzo, invitando ad allontanarsi dall’adesione acritica alla più celebre citazione del libro, «un paese ci vuole», e ad abbracciare piuttosto il senso di uno scarto necessario da un passato - il nostro, collettivo - che “rimorde”, per citare de Martino, carico di rancori che impediscono di rinascere.

«Siamo diventati un Paese sarcofago, attaccato a una memoria che è solo retorica sterile - spiega D’Elia - la parola “identità”, a lungo usata per richiamare le nostre radici popolari, oggi è diventata di totale appannaggio della destra. Difendere le identità è sinonimo di guerre, violenze, trincee, confini. Nella nostra lettura “apocrifa” ci confrontiamo con il nostro essere sempre in viaggio, in cammino. Portiamo dietro una memoria più profonda di quella che ci propongono».

Domenica secondo appuntamento a Mola di Bari

Domenica, per il centenario della nascita del prete simbolo del ‘68, una serata realizzata in collaborazione con Tpp e Fondazione Don Lorenzo Milani. Nel Chiostro del Monastero di Santa Chiara a Mola di Bari un “classico” di D’Elia, “Cammelli a Barbiana - Don Lorenzo Milani e la sua scuola”, scritto con Francesco Niccolini per la regia Fabrizio Saccomanno. Alle 19.30, il libro “Don Lorenzo Milani. L’esilio di Barbiana” (San Paolo Edizioni) di Michele Gesualdi.

Il progetto di D’Elia omaggia una delle voci più rivoluzionarie della Chiesa del novecento (sua, tra le altre, la battaglia per l’obiezione di coscienza al servizio militare) che nella celebre “Lettera a una professoressa” portò l’esperienza della scuola tra i boschi per rivendicare un sistema scolastico più inclusivo e democratico. Un testo che fa riflettere, in un momento come questo in cui la scuola pubblica deve affrontare, da un lato, i nuovi bisogni di una generazione “nativa smartphone”, dall’altro la prospettiva di un’autonomia differenziata che minaccia nuove disgregazioni territoriali.

«Forse oggi don Milani direbbe agli insegnanti: ricordate che il vostro non è un mestiere come gli altri - commenta ancora D’Elia - e ai ragazzi ricorderebbe che la scuola è il luogo nel quale agire la promozione della persona che hanno dentro. Oggi mi sembra di assistere a una storia d’amore inceppata. E non credo proprio che le cose possano cambiare grazie a una qualche riforma, non è mai stato così. Piuttosto, ed è forse l’eredità più grande che don Milani ci ha lasciato, il cambiamento deve continuare ad avvenire dal basso, giorno dopo giorno, e ad incarnarsi in quelle maestre e in quei maestri che continuano ad amare».