Lorenzo Kruger in scena stasera per il Sei Off

Prosegue l'articolata programmazione del Sud Est Indipendente, festival firmato CoolClub con la direzione artistica di Cesare Liaci, sostenuto da S'illumina di Mibac e Siae, dal piano triennale della Regione Puglia, dal Fus - Fondo Unico dello Spettacolo e da altri partner privati, con il patrocinio dei Comuni di Lecce e Corigliano d'Otranto e del Distretto Puglia Creativa.Da oggi a venerdì 7 settembre ci spazio al SEI Off, sezione extra del festival che ospiterà, tra Lecce e Corigliano d'Otranto, le esibizioni di Lorenzo Kruger, frontman dei Nobraino (questa sera), Serena Spedicato con Le Voci di Genova (il 29 agosto), La Répétition - Orchestra senza confini e Dario Muci (il 31 agosto), Mad Professor ospite del Tropical Party (l'1 settembre) e il duo Rachele Andrioli e Rocco Nigro (il 7 settembre).Si parte oggi alle 21 (ingresso 5 euro consumazione inclusa), al Castello Volante di Corigliano d'Otranto, con il concerto di Lorenzo Kruger, cantante e autore di tutte le canzoni dei Nobraino, la band rock italiana fondata negli anni novanta in Romagna con la quale ha all'attivo più di mille concerti, sei album e presenze su tutti i palchi più importanti della scena italiana.Le sue performance come frontman della band sono note per essere fuori dagli schemi, provocatorie e divertenti. In questo spettacolo le canzoni più belle scritte per i Nobraino saranno ascoltabili in una veste inedita, ripulite da qualsiasi arrangiamento e postura scenica, ovvero nella loro forma originaria: pianoforte e voce.Un percorso attraverso la scrittura che passa anche per letture, monologhi, esecuzioni sbilenche e considerazioni semiserie; in una atmosfera rilassata, molto distante dai suoi concerti rock, Lorenzo Kruger mette davanti a tutto le sue canzoni e se stesso.