Lo ha annunciato Claudio Bisio, in riferimento ai sonori fischi arrivati dal pubblico per l'esclusione dal podio di Loredana Bertè. «Le proteste non smettevano e così io mi sono inventato che avremmo dato un premio. Questo premio l'abbiamo trovato», ha detto l'attore.



«Baglioni, che mi ha coinvolto in questa impresa mastodontica a 61 anni, non ci pensavo proprio. Quando mi ha chiamato la prima sera ho detto: ma siete sicurì? C'era il rischio che potessi strafare», ha detto Bisio. Nel corso delle serate «invece mi sono rilassato sempre di più, ma un piccolo rammarico ce l'ho - ha ammesso- ed è quello di non essere riuscito a fare più cose insieme a Virginia».

Bisio ha confermato di aver conosciuto la Raffaele in occasione del festival, ma di aver particolarmente apprezzato lavorare insieme a lei: «Siamo entrambi dei talenti, degli ingredienti di prima qualità, e non sempre si trova la giusta chimica: mi piacerebbe riprovare a trovarla», ha aggiunto, portando a non escludere un futuro progetto insieme all'attrice.

