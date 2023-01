Lolita Lobosco, successo per la seconda puntata: share del 28,2% per la fiction girata in Puglia

Lolita Lobosco domina ancora. Ancora un successo in prima serata per la seconda serie de Le indagini di Lolita Lobosco. La fiction con Luisa Ranieri nei panni del vicequestore della squadra mobile di Bari ha totalizzato su Rai1 5 milioni 288 mila telespettatori con uno share del 28.2%. Anche se in lieve flessione, la fiction con protagonista Luisa Ranieri e girata a Bari vince la prima serata di ieri. I dati auditel regalano il primato alla serie su Rai1 e anche la Puglia esulta.

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share