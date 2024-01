Lolita Lobosco 3, svelata la data della nuova serie: ecco quando

Finalmente c'è la data: Le indagini di Lolita Lobosco 3, fiction in cui è protagonista Luisa Ranieri e ha come location principale Bari, andrà in onda su Rai1 il 4 marzo. Ad annunciarlo è stata la stessa Ranieri in un suo post in cui ha spiegato che "la messa in onda de Le indagini di Lolita Lobosco non sarà il 19 febbraio come anticipato, così come riportato dai giornali, ma a partire da lunedì 4 marzo".

Le riprese della serie tv sono iniziate lo scorso 16 settembre e ancora una volta la Puglia è protagonista. Alcune scene sono state girate anche sulla spiaggia Pane e Pomodoro, dove solitamente Lolita Lobosco va a fare jogging.

La seconda serie di Lolita Lobosco è stata un grande successo con una media di ascolto di oltre 5 milioni di telespettatori, conquistando il 28.6% di share.